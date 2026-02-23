СМИ: Россия и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия

Россия и Иран заключили секретное соглашение о поставках Тегерану 500 ракетных комплексов и 2,5 тысячи ракет к ним. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на документы и информацию от источников.

Договор стороны подписали в декабре 2025 года в Москве, сообщают журналисты. Поставки переносных комплексов «Верба», ракет 9М336 и 500 приборов ночного видения «Маугли-2» должны начаться в 2027 году.

Сумму контракта FT оценивает в 495 миллионов евро. Источник рассказал изданию, что часть поставок могла быть отправлена раньше срока. Журналисты отмечают, что Иран обратился к России с предложением заключить соглашение в июле 2025 года, через несколько дней после окончания бомбардировок объектов своей ядерной программы.

FT также сообщает, что в последние недели российские грузовые самолеты совершили несколько рейсов из Минеральных Вод в Иран. По имеющимся у издания данным, Россия поставила Тегерану не менее шести ударных Ми-28, один из которых уже эксплуатируется.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал поставки «Вербы» в Иран экономичным и эффективным способом увеличить обороноспособность страны. При этом, отправляя комплексы Тегерану, Москва не ослабит собственную оборону, отметил эксперт.

Иран также ждет поставок из России современных истребителей Су-35, однако с выполнением этого заказа у Москвы наблюдаются проблемы — официальные лица в Тегеране жалуются на задержки, сообщает FT.

«Вербу» издание называет одним их самых эффективных российских ЗРК, система способна поражать крылатые ракеты, летящие низко самолеты, а также беспилотники. При этом, что важно для Ирана, комплекс позволяет рассредоточить наземные группы и не полагаться на стационарные радиолокационные установки, уязвимые для ударов противника.