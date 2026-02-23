EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Россия и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия

2 минуты чтения 08:27 | Обновлено: 08:29

Россия и Иран заключили секретное соглашение о поставках Тегерану 500 ракетных комплексов и 2,5 тысячи ракет к ним. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на документы и информацию от источников.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

Договор стороны подписали в декабре 2025 года в Москве, сообщают журналисты. Поставки переносных комплексов «Верба», ракет 9М336 и 500 приборов ночного видения «Маугли-2» должны начаться в 2027 году.

Сумму контракта FT оценивает в 495 миллионов евро. Источник рассказал изданию, что часть поставок могла быть отправлена раньше срока. Журналисты отмечают, что Иран обратился к России с предложением заключить соглашение в июле 2025 года, через несколько дней после окончания бомбардировок объектов своей ядерной программы.

FT также сообщает, что в последние недели российские грузовые самолеты совершили несколько рейсов из Минеральных Вод в Иран. По имеющимся у издания данным, Россия поставила Тегерану не менее шести ударных Ми-28, один из которых уже эксплуатируется.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал поставки «Вербы» в Иран экономичным и эффективным способом увеличить обороноспособность страны. При этом, отправляя комплексы Тегерану, Москва не ослабит собственную оборону, отметил эксперт.

Иран также ждет поставок из России современных истребителей Су-35, однако с выполнением этого заказа у Москвы наблюдаются проблемы — официальные лица в Тегеране жалуются на задержки, сообщает FT.

«Вербу» издание называет одним их самых эффективных российских ЗРК, система способна поражать крылатые ракеты, летящие низко самолеты, а также беспилотники. При этом, что важно для Ирана, комплекс позволяет рассредоточить наземные группы и не полагаться на стационарные радиолокационные установки, уязвимые для ударов противника.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине