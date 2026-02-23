EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы лучшие туристические направления 2026 года

2 минуты чтения 20:30
Названы лучшие туристические направления 2026 года

Крупнейшая в мире платформа о путешествиях Tripadvisor составила рейтинг мест, которые в 2026 году могут стать наиболее популярными туристическими направлениями. В список вошли 20 уникальных локаций, среди которых, например, португальский остров в Атлантике и город в Колумбии, сообщает платформа.

Последнее, 20-е место, занял горнолыжный курорт в США Биг-Скай. Его выделяет близость к национальному парку Йеллоустоун, знаменитому многочисленными гейзерами и живописными ландшафтами. Также составители рейтинга отметили островное государство в Карибском море Доминика. Его ещё называют «остров природы» благодаря тропическим лесам и водопадам.

Еще одним популярным направлением в 2026 году может стать канадский город Галифакс. Его выгодно отличают портовая история, морская кухня и удобное расположение, которое делает его отправной точкой для путешествий по побережью.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

В список вошел и город Кали, расположенный в Колумбии. Он известен как столица сальсы. Для путешественников, как отмечает платформа, Кали привлекателен теплым климатом и ночной жизнью.

Третье место в рейтинге занял американский город Чикаго, находящийся вблизи озера Мичиган. «Город небоскребов» может понравиться туристам за счет музеев и кинематографичных высотных зданий. На втором месте расположилась столица Грузии, город Тбилиси. Он знаменит благодаря яркой гастрономии и архитектурному историческому наследию.

Лидером среди наиболее популярных направлений на 2026 год стал португальский остров в Атлантике Мадейра. В 2025 году известная независимая платформа World Travel Awards присудила Мадейре титул «Ведущее островное направление Европы».

Остров привлекает туристов со всего мира своим мягким климатом и чистым океаном. Красивые горные виды, пешие маршруты по левадам и удобная инфраструктура сделали Мадейру одним из самых популярных направлений, отмечает Tripadvisor

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Pixabay

Посмотрите другие материалы

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине