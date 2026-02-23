Названы лучшие туристические направления 2026 года

Крупнейшая в мире платформа о путешествиях Tripadvisor составила рейтинг мест, которые в 2026 году могут стать наиболее популярными туристическими направлениями. В список вошли 20 уникальных локаций, среди которых, например, португальский остров в Атлантике и город в Колумбии, сообщает платформа.

Последнее, 20-е место, занял горнолыжный курорт в США Биг-Скай. Его выделяет близость к национальному парку Йеллоустоун, знаменитому многочисленными гейзерами и живописными ландшафтами. Также составители рейтинга отметили островное государство в Карибском море Доминика. Его ещё называют «остров природы» благодаря тропическим лесам и водопадам.

Еще одним популярным направлением в 2026 году может стать канадский город Галифакс. Его выгодно отличают портовая история, морская кухня и удобное расположение, которое делает его отправной точкой для путешествий по побережью.

В список вошел и город Кали, расположенный в Колумбии. Он известен как столица сальсы. Для путешественников, как отмечает платформа, Кали привлекателен теплым климатом и ночной жизнью.

Третье место в рейтинге занял американский город Чикаго, находящийся вблизи озера Мичиган. «Город небоскребов» может понравиться туристам за счет музеев и кинематографичных высотных зданий. На втором месте расположилась столица Грузии, город Тбилиси. Он знаменит благодаря яркой гастрономии и архитектурному историческому наследию.

Лидером среди наиболее популярных направлений на 2026 год стал португальский остров в Атлантике Мадейра. В 2025 году известная независимая платформа World Travel Awards присудила Мадейре титул «Ведущее островное направление Европы».

Остров привлекает туристов со всего мира своим мягким климатом и чистым океаном. Красивые горные виды, пешие маршруты по левадам и удобная инфраструктура сделали Мадейру одним из самых популярных направлений, отмечает Tripadvisor