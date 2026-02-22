Полиция застрелила мужчину у резиденции Трампа

В ночь на 22 февраля полицейские застрелили мужчину, совершившего «несанкционированное проникновение» на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми.

Он уточнил, что инцидент произошел около половины второго ночи. Имени погибшего Гульельми не назвал, сообщив лишь, что ему было 20 лет. В опубликованном заявлении говорится, что мужчину заметили у северных ворот президентской резиденции с предметом, похожим на дробовик, а также канистрой с топливом.

Как сообщается, обнаружив, предположительно, вооруженного мужчину на охраняемой территории, агенты Секретной службы и заместитель шерифа сначала вступили с ним в контакт. Однако нарушитель повел себя агрессивно, и тогда силовики открыли огонь на поражение. Отмечается, что никто из полицейских и сотрудников Секретной службы не пострадал.

В сообщении также говорится, что в момент инцидента Трампа в резиденции не было — он находился в Вашингтоне.

Как напоминает РБК, нынешний случай не первая попытка проникновения на территорию флоридской резиденции американского президента. Так, летом прошлого года охрана Мар-а-Лаго задержала мужчину, которому это удалось. 23-летний уроженец Техаса Энтони Рейес тогда объяснил, что перелез через забор президентской резиденции, чтобы обсудить с Трампом о Евангелие и сделать предложение его внучке — Кай Трамп.

Предыдущий случай со стрельбой в Мар-а-Лаго произошел в январе 2020 года. Тогда неизвестные на черном внедорожнике прорвались через два пункта пропуска на пути к Мар-а-Лаго, несмотря на огонь, открытый правоохранителями. Позже полицейским удалось остановить и задержать злоумышленников.