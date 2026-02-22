Несколько человек пострадали на «голом фестивале» в Японии

В Японии в ходе проведения традиционного «голого фестиваля» произошла давка, в результате которой шесть человек получили травмы. Об этом сообщает телеканал NHK.

В публикации говорится, что инцидент произошел в храме Сайдайдзи Каннонин в городе Окаяма, где проводится крупнейшее шествие в рамках церемонии. В нем участвуют до десяти тысяч человек.

Традиционный «голый фестиваль» — Хадака-мацури — проводится в храмах по всей Японии уже не одну сотню лет. Вопреки названию участники фестиваля-шествия, традиционно мужчины, не полностью обнажены, но облачены в традиционные японские набедренные повязки фундоси.

В ходе церемонии ее участники, которых нередко собирается несколько тысяч человек принимают участие в своеобразных состязаниях. В одних случаях толпа, численность которой может достигать нескольких тысяч человек, в полной темноте борется за обладание синги — священными деревянными палочками, которые бросает священник.

В других случаях роль палочек исполняет специальный участник, который ищет в темноте вход в храм, а остальные пытаются до него дотронуться, чтобы избавиться от своих неудач. Считается, что приняв участие в фестивале, человек очищается от неудач прошедшего года и привлекает удачу в наступившем году.

Хадака-мацури проводится в разных японских городах. При этом в Окаяме этой традиции 500 лет, а в храме Овари Окунитама в Инадзаве фестиваль проводится уже 1300 лет. В последнем в 2024 году в фестивале впервые приняла участие 41 одетая женщина.