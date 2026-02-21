NASA озвучила сроки полета астронавтов к Луне

Впервые более чем за 50 лет человечество отправит экипаж вокруг Луны. Предстоящее путешествие должно стать самым длительным космическим полетом в истории, сообщает американское космическое агентство NASA.

«Каждую ночь я смотрю на Луну и вижу ее… И я по-настоящему волнуюсь, потому что чувствую, как она зовет нас. Мы готовы», — сказала заместитель помощника администратора NASA по научным миссиям Лори Глэйз.

Отправка четверых астронавтов к Луне состоится в рамках миссии «Артемида 2». Они будут находится в космическом корабле десять дней, и за это время экипаж пролетит вокруг обратной стороны Луны, а затем вернется на Землю.

В NASA отмечают, что данная миссия соберет ценные научные данные и заложит основу для будущей высадки человека на поверхность Луны. Высадка должна состояться в рамках космической программы «Артемида 3».

Как рассказала на пресс-конференции Лори Глэйз, команда провела успешную репетицию отладки запуска ракеты. Если финальные предстартовые испытания, во время которых ракета-носитель заправляется топливом и проходит процедуру обратного отсчета, пройдут успешно, то космический корабль запустят в сторону спутника Земли уже 6 марта.

На борту корабля будут находиться трое американцев: Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох — и один канадец Джереми Хансен. NASA отмечает, что Кристина Кох станет первой женщиной-астронавтом, а Виктор Гловер — первым афроамериканцем, которые примут участие в лунной миссии.

При этом каждый из астронавтов обладает высочайшим уровнем подготовки. Так, Кристине Кох принадлежит рекорд продолжительности непрерывного пребывания женщины в космосе — 328 дней. А летчик-испытатель ВМС США Виктор Гловер тал первым афроамериканцем, работавшим на космической станции в течение полугода.

Экипаж отправится к Луне на ракете носитель Space Launch System (SLS), связанную с капсулой экипажа «Орион». В ней астронавты будут жить, есть, работать и спать в течение 10-дневной миссии.

Последним космическим полетом человека на Луну стал «Аполлон-17» в декабре 1972 года. В ходе нее общее время пребывания человека на поверхности Луны удалось довести до 75 часов.