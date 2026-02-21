Женщине ампутировали руки и ноги из-за слюны собаки

Жительница Великобритании 52-летняя Манджит Сангха провела 32 недели в больнице, перенесла несколько сердечных приступов и лишилась рук и ног, пишет британское издание The Telegraph. Врачи считают, что у нее развился сепсис, предположительно, из-за того, что собака лизнула открытую рану.

В одно из воскресений июля прошлого года Сангха вернулась домой и почувствовала себя плохо. На следующий день она потеряла сознание, чувствительность в ногах, ее губы посинели, а также ей стало трудно дышать. Муж женщины рассказал, что ее состояние ухудшалось стремительно.

«В субботу она играет с собакой, в воскресенье уходит на работу, а в понедельник вечером впадает в кому», — пояснил Кам Сангха.

В результате хирургам пришлось ампутировать женщине обе ноги ниже колена, а также обе руки и удалить селезенку, поскольку она также боролась с пневмонией и камнями в желчном пузыре. Сердце Сангхи останавливалось шесть раз во время ее пребывания в отделении интенсивной терапии больницы Нью-Кросс в Вулверхэмптоне.

Ее муж — сотрудник склада компании Screwfix — рассказал, что он не работал семь месяцев, чтобы ухаживать за супругой. Сама Сангха заявила, что полна решимости снова научиться ходить и вернуться к работе — до этого она работала в аптеке.

«Я достаточно пролежала в постели. Пора идти», — подчеркнула она.

Супруги уже собрали более 22 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов в рублях) через страницу на GoFundMe и благотворительные сборы в магазине Screwfix. Эти деньги они планируют потратить на современные протезы и повышение осведомленности об опасностях сепсиса.