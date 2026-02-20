Близкий к Трампу инвестор заявил о сделке с крупнейшим производителем газа в России

Связанный с семьей президента США Дональда Трампа техасский инвестор Джентри Бич сообщил, что осенью 2025 года тайно подписал соглашение о разработке месторождений природного газа на Аляске с крупнейшим российским производителем «Новатэк». Об этом пишет The New York Times.

В разговоре с газетой Бич заявил, что обсуждал сделку с главой «Новатэка» Леонидом Михельсоном, которого назвал «очень проамериканским», на встречах в Дубае и в Европе. По его словам, соглашение предусматривает использование передвижного завода по сжижению газа, уже строящегося на фабрике «Новатэка» в Мурманской области. Бич добавил, что также планирует задействовать ледокольные суда для перевозки СПГ, построенные в Южной Корее, для поставок газа на азиатские рынки.

«Настало время всем нам работать вместе», — сказал Бич и назвал себя «борцом за мир».

Он пояснил, что смог законно заключить сделку, поскольку головная компания «Новатэка» не находится под санкциями США. По словам Бича, проект ведется с «чистой деловой» точки зрения. Тем не менее эксперты, имеющие опыт работы с российскими компаниями, отмечают, что его репутация как соратника Трампа может оказать существенное влияние на успех сделки.

Бич — университетский друг Дональда Трампа-младшего, старшего сына президента США. Во время инаугурации Трампа в 2017 году, Бич занимал должность заместителя председателя по финансам.

Бывший исполнительный директор Ernst & Young Пол Остлинг, который работал в советах директоров российских компаний до 2022 года, подчеркнул, что риски ведения бизнеса в России сегодня настолько велики, что шанс на успех имеют только лица с сильными политическими связями.

«Это огромная разница по сравнению с обычной возможностью вести бизнес», — отметил он.

В самой компании «Новатэк» газете сообщили, что «действительно ведут переговоры о потенциальном использовании» своей технологии для сжижения природного газа в отдаленном районе на севере Аляски, но не подтвердили сотрудничество с Бичем. В заявлении компании также подчеркивается, что любые договоренности могут быть реализованы «только при поддержке властей США и России».