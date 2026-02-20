Кошек назвали ключом к изучению рака у людей

Международная группа ученых под руководством Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже впервые составила детальную генетическую карту рака у домашних кошек, которая оказалась поразительно похожа на карту рака человека. Таким образом исследование может помочь найти новые методы лечения рака как у людей, так и у кошек. Об этом пишет Би-би-си.

Рак является одной из основных причин смерти у кошек, однако до сих пор очень мало известно о том, как он развивается. «Чем больше мы узнаем о раке у любого вида, тем больше пользы это принесет всем», — сказала ведущий автор исследования доктор Луиза Ван дер Вайден.

В ходе исследования международная группа ученых проанализировала ДНК опухолей почти 500 домашних кошек и изучила около 1000 генов, связанных с 13 видами рака у этих животных. Результаты показали, что многие гены, вызывающие рак у кошек, встречаются и у людей. Это позволило ученым предположить, что у людей и кошек есть общие ключевые биологические процессы, которые способствуют развитию опухолей.

Ученые утверждают, что домашние кошки могут стать «ключом» к пониманию некоторых типов рака груди, таких как трижды негативный рак молочной железы, на который приходится около 15% всех случаев. Именно кошки, по сравнению с людьми, чаще подвержены этой болезни.

«Это может помочь нам лучше понять, почему рак развивается у кошек и людей, как окружающий мир влияет на риск развития рака, и, возможно, найти новые способы его профилактики и лечения», — сказал профессор из Ветеринарного колледжа Онтарио Джеффри Вуд.

Ранее ученые проверили новый метод лечения у кошек с агрессивным раком. Результаты показали, что у 35% кошек с плоскоклеточным раком лечение помогло контролировать болезнь, а побочные эффекты были минимальными. Ученые не исключают, что этот препарат может оказаться эффективным и для людей с плоскоклеточным раком головы и шеи.