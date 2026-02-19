Бурятские шаманы пообещали Shaman возмездие за облизывание Байкала

Глава религиозной организации «Вечное синее небо» шаман Артур Цыбиков пригрозил, что духи озера Байкал «спросят» с певца Ярослава Дронова, выступающего под сценическим именем Shaman, сообщает «Абзац».

«Байкал для нас — сакральное место. Так делать нельзя. Это какая-то деградация. Независимо от конфессии, национальности, у человека должна быть нравственность, должно быть правильное понимание отношения к месту. Это же святые, духовные вещи. Это российское национальное достояние. Плюс само по себе имя Shaman несет нагрузку — нужно соответствовать, а сценический образ не совсем соответствует поведению. Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят», — заявил Цыбиков.

Бурятские шаманы надеются, что певец извинится за облизывание Байкала. Сам Дронов прокомментировал произошедшее так: «Родные, вижу, какой ажиотаж вызвало мое видео с озера Байкал. СМИ пишут, что даже спрос на туры в этом направлении вырос аж на 12%. Неожиданный эффект! Служу России!»

Он также добавил, что поездка на Байкал вызвала у него «детский восторг». И как рассказал певец, он с ранних лет был любопытным, поэтому решил попробовать озеро на вкус. Shaman выразил надежду, что его поступок оскверняет Байкал не больше, чем люди, которые ходят по озеру в обуви или «катаются на квадроциклах».

Певец также оставил любовное послание главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Shaman нацарапал на льду озера Байкал имя Катя, а рядом с ним сердечко. Этот кусок льда, как отметил телеграм-канал «112», уже появился в продаже на «Авито».

«Занимался подледной рыбалкой на любимом озере. Увидел, как это чудо его облизывает, и решил защитить хрупкую экосистему. Вырубил его слюни и продаю! Торг уместен», — говорится в описании к товару. Лед, который облизывал Shaman, захотели продать за 50 тысяч рублей.

По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, решение Shaman облизнуть лед на Байкале может спровоцировать у него значительные проблемы со здоровьем. Певец рискует заразиться кишечной палочкой, так как прямой контакт слизистой ротовой полости с внешней средой является наиболее быстрым путем проникновения инфекции.