Мир

Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

2 минуты чтения 18:04

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро Олимпийских игр-2026 в Италии. Спринтерская гонка сочетала в себе подъемы в гору на лыжах, участки передвижения без них и скоростные спуски, говорится на официальном сайте Олимпиады.

«Это огромное достижение для нашей страны. Никита Филиппов — большущий молодец! Грамотно тактически, технически провел гонку. Он все делал правильно, справился и с дистанцией, и с оборудованием, там все очень непросто. Поэтому это большое достижение российского спорта. И очень надеюсь, что у нас будет еще одна медалька, а может быть, и медалька другая», — заявил в беседе с NEWS.ru спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев.

23-летний Филиппов выступал в нейтральном статусе и прошел дистанцию за 2 минуты и 35.55 секунды. Спортсмен уступил победителю, испанцу Ориола Кардоны Колла, всего 1,52 секунды. Таким образом, Филиппов стал первым россиянином, занявшим призовое место зимней Олимпиады в 2026 году.

«Я поеду на Олимпиаду не просто поучаствовать и проиграть. Нет, я поеду, чтобы биться и обыграть своих соперников в рамках правил и при всем к ним уважении», — говорил Филиппов еще в июне 2025 года во время подготовки к главному спортивному старту.

Никита Филиппов, уроженец Камчатки, первым среди всех российских спортсменов прошел квалификацию на зимнюю Олимпиаду в Италии. Он ехал на Игры в статусе 23-кратного чемпиона России, финалиста юношеских Олимпийских игр — 2020-го и серебряного призера чемпионата мира в 2025 году в категории U23 в вертикальной гонке.

Соревнования по ски-альпинизму на Олимпийских Играх проводились впервые. По регламенту спортсмен должен подняться в гору на лыжах, спуститься по неподготовленному склону и пройти маршрут, преодолевая резкие перепады высот.

