Известная журналистка извинилась за пьяный репортаж с Олимпиады

Известная австралийская тележурналистка Даника Мэйсон в эфире Channel9 извинилась перед зрителями за репортаж с зимней Олимпиады в Италии, во время которого она была в нетрезвом виде.
Утром 18 февраля Мэйсон появилась в эфире телешоу Today. Зрители заметили, что ей было трудно произносить текст, она путала слова и постоянно улыбалась. Журналистка рассказывала о новостях с зимних Олимпийских игр, путая при этом Великобританию и США. Потом она легла на снег и нарисовала руками и ногами «ангела». На фоне был слышен смех в студии программы.
Ведущий программы Today Карл Стефанович сразу после эфира предположил, что речь Мэйсон могла быть невнятной, потому что журналистка замерзла.
Видео с этим фрагментом программы стало вирусным в сети. «Она молодец, ничего плохого тут нет. Видно, что ей там очень весело», — написал один из пользователей соцсети Х. Другой заявил, что журналистку надо уволить за непрофессионализм.
Поддержку Мэйсон высказал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. В эфире подкаста Jase & Lauren радиостанции NOVA он заявил, что выступает «за Данику» и связал ее неудачный эфир с джетлагом и усталостью.
На следующий день, 19 февраля, Мэйсон снова вышла в эфир Channel9, чтобы извиниться за то, как повела себя накануне. Она признала, что дело было не только в усталости и холодной погоде.
«Полностью беру вину на себя, такое поведение было недопустимым. Со мной все в порядке, мне только, наверное, немного стыдно. <…> Мне не стоило пить, особенно в этих условиях. <…> Так что, как я уже сказала, я приношу глубочайшие извинения и хочу поблагодарить всех, кто написал мне», — сказала журналистка.
Ведущая программы Today Джейн Аццопарди ответила: «Мы знаем, как ты много работаешь, Даника». Стефанович в эфире назвал ее «легендой».
Даника Мэйсон — одна из самых известных в Австралии спортивных журналисток. Она, в частности, освещает крайне популярные в стране матчи по регби.