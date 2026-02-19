Netflix выпустил трейлер фильма по «Острым козырькам»

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер фильма, который продолжит повествование сериала «Острые козырьки». На большие экраны вернется актер Киллиан Мерфи, исполнивший роль культового персонажа Томаса Шелби, криминального главаря бирмингемской банды.

Фильм расскажет о борьбе Томаса Шелби с представителями маргинальной нацистской партии в Великобритании во время Второй мировой войны. Позже он вернется в родной город Бирмингем, чтобы восстановить контроль над преступным кланом.

Создатель сериала Стивен Найт, отвечая на вопрос о сюжете полнометражного фильма, говорил, что это будет «очень специфическая история, рассказанная в духе «Острых козырьков». Сам фильм он сравнил с «последними главами длинного романа».

«Есть так много замечательных актеров, с которыми мы уже находимся в стадии переговоров! Мы хотим продолжать удивлять людей и открывать новые таланты», — рассказал Найт об актерском составе.

«Ты оставил свое царство и своего сына», — гласит открывающая фраза в фильме. В трейлере показали, что Томасу Шелби предстоит непростая встреча с сыном, который за время его отсутствия возглавил новое поколение банды «Острых козырьков». Роль сына Томаса исполнил ирландский актер Барри Кеоган.

Одним из центральных персонажей в сюжете станет американский гангстер Аль Капоне. С ним Томас Шелби однажды уже контактировал, когда разбирался с итальянской мафией, которая объявила ему кровную месть.

«Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдет в ограниченный прокат 6 марта 2026 года. На Netflix полнометражное продолжение сериала появится 20 марта.