Мир

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

2 минуты чтения 10:30 | Обновлено: 11:03

Центральный окружной суд Сеула признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сук Ёля виновным в организации мятежа и приговорил его к пожизненному заключению за введение военного положения в декабре 2024 года. Решение вынесли сегодня, 19 февраля.

«Преступление по руководству восстанием доказано. Введение военного положения привело к огромным социальным издержкам, и нет признаков раскаяния со стороны обвиняемого», — заявил председательствующий судья Чи Кви Ён.

Согласно южнокорейскому законодательству, по этой статье в кодексе предусмотрена лишь смертная казнь и пожизненное заключение. Прокуроры настаивали на максимально строгом наказании, предлагая суду приговорить Юна к смертной казни, однако фактически он получил пожизненный срок, так как в стране действует мораторий на применение высшей меры.

В начале декабря 2024 года Юн ввел в стране военное положение. Он заявил о необходимости «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы» и призвал оппозицию «прекратить действия, парализующие работу страны». 

В этом же месяце парламент страны проголосовал за его импичмент и Юн был официально отстранен от должности, а позже передан под суд.

Новость дополняется

