EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Цены на лабораторных обезьян взлетели из-за китайских фармкомпаний

2 минуты чтения 00:23 19 февраля

В Китае за последние пять лет удвоились цены на лабораторных обезьян, которые широко используются на доклинической стадии оценки безопасности лекарственных препаратов, сообщает SCMP.

Так, для тестирования лекарств с меньшим риском токсичности необходимо около 40–60 обезьян. Тогда как для противоопухолевых препаратов класса «антитело–лекарственный конъюгат» требуется до 100 макак, отмечает издание.

Стоимость одной лабораторной обезьяны выросла до 20 тысяч американских долларов. Эта сумма превышает среднегодовую заработную плату в Китае, которая по данным от 2024 года составила 124 110 юаней — 17 200 долларов в год.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Аналитики связывают стремительный рост цен на лабораторных обезьян с китайским биотехнологическим бумом. В прошлом году, по оценке SCMP, китайские фармацевтические компании заключили рекордные 157 сделок на сумму 135,7 миллиарда долларов по лицензирования и передаче прав на лекарства. Однако на цену влияет и локальный дефицит приматов.

«В краткосрочной перспективе сложно быстро нарастить мощности. Некоторые фермы обезьян и вовсе сообщают, что их производственные объемы уже полностью расписаны до первого квартала 2026 года», — заявили изданию в брокерской компании Founder Securities.

Например, дочерняя компания Joinn Laboratories в середине 2022 года приобрела около 560 гектаров земли в американском штате Флорида для строительства питомника приматов. Сделка обошлась компании в 5,5 миллиона долларов.

По оценкам экспертов, в Китае ежегодное внутреннее «производство» лабораторных обезьян в 2025–2027 годах составит от 49 000 до 52 400 животных, тогда как спрос, вероятно, будет находиться в диапазоне от 51 300 до 62 600 животных в год.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась