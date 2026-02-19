Цены на лабораторных обезьян взлетели из-за китайских фармкомпаний

В Китае за последние пять лет удвоились цены на лабораторных обезьян, которые широко используются на доклинической стадии оценки безопасности лекарственных препаратов, сообщает SCMP.

Так, для тестирования лекарств с меньшим риском токсичности необходимо около 40–60 обезьян. Тогда как для противоопухолевых препаратов класса «антитело–лекарственный конъюгат» требуется до 100 макак, отмечает издание.

Стоимость одной лабораторной обезьяны выросла до 20 тысяч американских долларов. Эта сумма превышает среднегодовую заработную плату в Китае, которая по данным от 2024 года составила 124 110 юаней — 17 200 долларов в год.

Аналитики связывают стремительный рост цен на лабораторных обезьян с китайским биотехнологическим бумом. В прошлом году, по оценке SCMP, китайские фармацевтические компании заключили рекордные 157 сделок на сумму 135,7 миллиарда долларов по лицензирования и передаче прав на лекарства. Однако на цену влияет и локальный дефицит приматов.

«В краткосрочной перспективе сложно быстро нарастить мощности. Некоторые фермы обезьян и вовсе сообщают, что их производственные объемы уже полностью расписаны до первого квартала 2026 года», — заявили изданию в брокерской компании Founder Securities.

Например, дочерняя компания Joinn Laboratories в середине 2022 года приобрела около 560 гектаров земли в американском штате Флорида для строительства питомника приматов. Сделка обошлась компании в 5,5 миллиона долларов.

По оценкам экспертов, в Китае ежегодное внутреннее «производство» лабораторных обезьян в 2025–2027 годах составит от 49 000 до 52 400 животных, тогда как спрос, вероятно, будет находиться в диапазоне от 51 300 до 62 600 животных в год.