Бизнесмены украли сотни миллионов долларов и смогли избежать наказания благодаря Трампу

2 минуты чтения 17:37

Бывший генеральный директор Fat Brands Inc., владеющей Johnny Rockets и Fatburger, Эндрю Видерхорн тайно похитил около 47 миллионов долларов из бизнеса, однако смог избежать наказания. Он — один из немногих крупных корпоративных мошенников, чья свобода была фактически обеспечена благодаря президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет The New York Times.

Видерхорн вел роскошную жизнь в своем загородном поместье в США, которая насчитывала 10 спален, летал на частных самолетах и тратил сотни тысяч долларов на ювелирные изделия. Эти деньги, по данным Минюста, бизнесмен заработал путем мошенничества. Как утверждали прокуроры, Видерхорн тайно похитил около 47 миллионов долларов из бизнеса через скрытые выплаты, замаскированные под займы, однако дело так и не дошло до суда.

The New York Times пишет, что в конце 2024 года его компания пожертвовала 100 тысяч долларов в комитет по организации второй инаугурации президента США Дональда Трампа. Через несколько месяцев стало известно, что чиновник из Белого дома уволил прокурора, который вел дело Видерхорна.

Сам предприниматель, покинувший должность после предъявления обвинений, вернулся к руководству компанией, однако вскоре она обанкротилась.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Видерхорн — один из многих обвиняемых в США, которые «остаются вне досягаемости закона», благодаря Трампу, отмечает The New York Times. В пример газета приводит основателя Nikola Motor Тревора Милтона, который обманул инвесторов на 660 миллионов долларов. 

В конце 2023 года Милтона приговорили к четырем годам тюремного заключения, однако в 2025 году Трамп помиловал его. Таким образом, бизнесмену не пришлось возвращать украденные средства, отмечает газета.

Схожая история произошла с Чанпэном Чжао — миллиардером, главой криптовалютной компании Binance, которая, по версии следствия, служила каналом для финансирования терроризма и детской порнографии. Трамп помиловал его после того, как Чжао помог Объединенным Арабским Эмиратам приобрести криптовалюту семьи американского президента на два миллиарда долларов, пишет The New York Times.

