Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года

2 минуты чтения 14:45 | Обновлено: 14:49

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press заявил, что проведенная в 2023 году контрнаступательная операция украинской армии провалилась из-за решений президента Украины Владимира Зеленского и других официальных лиц.

По словам Залужного, Зеленский и чиновники не выделили ему достаточного количества необходимых ресурсов. Также он рассказал, что конфликт между ним и Офисом главы государства в 2022 году едва не перерос в вооруженное противостояние. 

В 2022 году в офисе Залужного проходил обыск СБУ. Во время него главнокомандующий ВСУ позвонил главе Офиса президента Андрею Ермаку и заявил, что планирует привлечь военных для защиты командного центра. «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева», — заявил тогда Залужный.

После этого инцидента в отношениях между главкомом ВСУ и Зеленским оставалось напряжение. Залужный рассказал, что часто позволял себе критиковать военную стратегию, которую отстаивал президент. Кризис достиг пика в 2023 году. Во время контрнаступления Залужный планировал сосредоточить силы в «единый кулак», а затем отбить ЗАЭС, продвинуться на юг к Азовскому морю и перерезать коридор, которым Россия пользуется для снабжения аннексированного Крыма. 

Для реализации этого плана требовались концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность, однако власти в итоге решили рассредоточить силы на обширной площади, что снизило их боевой потенциал. Рассказ Залужного об отклонении плана контрнаступления от первоначального подтвердили два неназванных представителя оборонных ведомств стран Запада. 

Залужный заявил, что после ухода с позиции главнокомандующего ВСУ не участвует в принятии решений по обороне Украины. С Зеленским же у него прошли уже две встречи, тон которых был дружеским. При этом, как отмечают журналисты со ссылкой на опрос Ipsos, его рейтинг на возможных президентских выборах опережает показатели Зеленского на 3%. 

Залужный отказался комментировать свои возможные политические амбиции, сославшись на необходимость сохранять единство общества Украины на время отражения российской агрессии.

