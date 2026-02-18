EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Новая серия «Рыцаря Семи Королевств» получила высочайшие оценки зрителей и подверглась «ревьюбомбингу»

2 минуты чтения 15:34 | Обновлено: 15:35

Пятая серия приквела «Игры Престолов» сериала «Рыцарь Семи Королевств», вышедшая в эфир под названием «Во имя Матери», получила высочайшие оценки зрителей на одном из крупнейших в мире агрегаторов обзоров и базе данных кинофильмов — iMDB.com

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

Зрителям понравилась сцена со сражением главного героя и его сторонников на суде Семерых, высокий уровень актерской игры исполнителей главных ролей и работа художников по костюмам.

Сразу после выхода серии ее средняя оценка на портале достигла максимальных 10 баллов. Позже она упала до 9,8 балла, вероятно, в результате так называемого ревьюбомбинга. Этим термином называют намеренное написание максимально отрицательных рецензий и обзоров с целью снизить рейтинг продукта по причинам, не связанным напрямую с его качеством.

На момент публикации заметки на iMDB было оставлено около 71 тысячи зрительских рецензий на пятый эпизод «Рыцаря Семи Королевств». При этом 86,5% авторов поставили ему максимальные 10 баллов, 6,5% — девять баллов, 2% — восемь баллов и 3,1% — один балл. Остальные зрители поставили серии оценки от двух до семи баллов из 10 возможных.

Самым высокооцененным сериалом всех времен по версии пользователей iMDB является «Во все тяжкие» режиссера Винса Гиллигана. Его суммарный рейтинг составляет 9,5 балла, при этом один из 62 эпизодов сериала имеет среднюю оценку 10 баллов при 289 тысячах опубликованных рецензий, два эпизода зрители оценили на 9,9 балла и один на 9,8 балла.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась