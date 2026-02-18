Новая серия «Рыцаря Семи Королевств» получила высочайшие оценки зрителей и подверглась «ревьюбомбингу»

Пятая серия приквела «Игры Престолов» сериала «Рыцарь Семи Королевств», вышедшая в эфир под названием «Во имя Матери», получила высочайшие оценки зрителей на одном из крупнейших в мире агрегаторов обзоров и базе данных кинофильмов — iMDB.com

Зрителям понравилась сцена со сражением главного героя и его сторонников на суде Семерых, высокий уровень актерской игры исполнителей главных ролей и работа художников по костюмам.

Сразу после выхода серии ее средняя оценка на портале достигла максимальных 10 баллов. Позже она упала до 9,8 балла, вероятно, в результате так называемого ревьюбомбинга. Этим термином называют намеренное написание максимально отрицательных рецензий и обзоров с целью снизить рейтинг продукта по причинам, не связанным напрямую с его качеством.

На момент публикации заметки на iMDB было оставлено около 71 тысячи зрительских рецензий на пятый эпизод «Рыцаря Семи Королевств». При этом 86,5% авторов поставили ему максимальные 10 баллов, 6,5% — девять баллов, 2% — восемь баллов и 3,1% — один балл. Остальные зрители поставили серии оценки от двух до семи баллов из 10 возможных.

Самым высокооцененным сериалом всех времен по версии пользователей iMDB является «Во все тяжкие» режиссера Винса Гиллигана. Его суммарный рейтинг составляет 9,5 балла, при этом один из 62 эпизодов сериала имеет среднюю оценку 10 баллов при 289 тысячах опубликованных рецензий, два эпизода зрители оценили на 9,9 балла и один на 9,8 балла.