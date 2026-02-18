EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

СМИ нашли долю Путина в VK и госмессенджере Max

2 минуты чтения 12:07 | Обновлено: 14:18
СМИ нашли долю Путина в VK и госмессенджере Max

Журналист-расследователь Андрей Захаров заявил об обнаружении контролируемой Владимиром Путиным доли в компании VK и госмессенджере Max.

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

По его данным, Путин владеет этой долей через своего двоюродного племянника Михаила Шеломова, которого Захаров называет «номиналом» политика. Журналист смог пообщаться с Шеломовым по телефону и задать ему вопрос про Max.

«Ну а что вы от меня-то хотите?» — спросил Шеломов в ответ на вопрос Захарова о том, знает ли он про Max. На просьбу уточнить, имеет ли он сам отношение к нему, мужчина ответил, что связи с Max у него нет и положил трубку.

Захаров отмечает, что считает Шеломова номинальным владельцем активов, которыми на самом деле распоряжается Владимир Путин. Политик владеет долей в VK через активы Шеломова в компании «Согаз», которая остается одним из акционеров материнской компании холдинга.

Доля в размере 12,47% в «Согазе», оформленная на Шеломова вместе с другими активами, делает его долларовым миллиардеров, отмечает «Агентство». При этом мужчина самостоятельно ремонтирует фундамент, чинит забор и перекладывает печку деревянного дома с туалетом на улице в деревне Заречье Тверской области и сам заказывает себе телевизоры. Это, по оценке журналистов, также свидетельствует о том, что Шеломов не является реальным владельцев формально принадлежащих ему активов.

После начала войны список акционеров «Согаза» пропал из общего доступа, однако Захаров воспользовался данными о бухгалтерском балансе компании «Акцепт», принадлежащей Шеломову. Через нее мужчина и владеет долей в «Согазе», по состоянию на 2024 год ее стоимость практически не изменилась по сравнению с довоенными показателями.

Основным владельцем VK и Max, как отмечает Захаров, остается Юрий Ковальчук — банкир, которого издание «Проект» называет «серым кардиналом» Путина. По данным журналистов, он является одним из самых влиятельных людей в стране и личным доверенным лицом Путина.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась