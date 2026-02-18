СМИ нашли долю Путина в VK и госмессенджере Max

Журналист-расследователь Андрей Захаров заявил об обнаружении контролируемой Владимиром Путиным доли в компании VK и госмессенджере Max.

По его данным, Путин владеет этой долей через своего двоюродного племянника Михаила Шеломова, которого Захаров называет «номиналом» политика. Журналист смог пообщаться с Шеломовым по телефону и задать ему вопрос про Max.

«Ну а что вы от меня-то хотите?» — спросил Шеломов в ответ на вопрос Захарова о том, знает ли он про Max. На просьбу уточнить, имеет ли он сам отношение к нему, мужчина ответил, что связи с Max у него нет и положил трубку.

Захаров отмечает, что считает Шеломова номинальным владельцем активов, которыми на самом деле распоряжается Владимир Путин. Политик владеет долей в VK через активы Шеломова в компании «Согаз», которая остается одним из акционеров материнской компании холдинга.

Доля в размере 12,47% в «Согазе», оформленная на Шеломова вместе с другими активами, делает его долларовым миллиардеров, отмечает «Агентство». При этом мужчина самостоятельно ремонтирует фундамент, чинит забор и перекладывает печку деревянного дома с туалетом на улице в деревне Заречье Тверской области и сам заказывает себе телевизоры. Это, по оценке журналистов, также свидетельствует о том, что Шеломов не является реальным владельцев формально принадлежащих ему активов.

После начала войны список акционеров «Согаза» пропал из общего доступа, однако Захаров воспользовался данными о бухгалтерском балансе компании «Акцепт», принадлежащей Шеломову. Через нее мужчина и владеет долей в «Согазе», по состоянию на 2024 год ее стоимость практически не изменилась по сравнению с довоенными показателями.

Основным владельцем VK и Max, как отмечает Захаров, остается Юрий Ковальчук — банкир, которого издание «Проект» называет «серым кардиналом» Путина. По данным журналистов, он является одним из самых влиятельных людей в стране и личным доверенным лицом Путина.