​​СМИ: Минюст США запросил новые документы по делу о вмешательстве России в выборы 2016 года

2 минуты чтения 10:15 | Обновлено: 10:58

Министерство юстиции США направило новые судебные повестки нескольким бывшим сотрудникам разведки и правоохранительных органов в рамках расследования дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Об этом со ссылкой на источники пишет Associated Press.

По данным агентства, первая волна повесток в ноябре 2025 года касалась документов, связанных с оценкой разведывательного сообщества США. В ней, как отмечается, подробно описывались масштабные и многосторонние усилия Москвы по оказанию помощи Дональду Трампу в победе над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. 

Если первоначальные запросы охватывали период за несколько месяцев до публикации отчета в январе 2017 года и вскоре после нее, то новые повестки существенно расширяют временные рамки. Теперь следствие требует предоставить любые документы, относящиеся к расследованию, подготовленные в последующие годы, рассказали источники.

Выдача повесток свидетельствует о продолжении следственных действий в рамках одного из нескольких уголовных дел, инициированных Минюстом в отношении политических оппонентов Дональда Трампа, отмечает Associated Press. Одним из объектов расследования оказался экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который курировал подготовку разведывательной оценки.  

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

«Хотя остается загадкой, как прокуроры могут считать, что существует какое-либо юридически обоснованное основание для начала этого расследования, они не сделали ничего, чтобы объяснить эту загадку. Это расследование сфабриковано», — заявили адвокаты Бреннана.

Оценка разведывательного сообщества, которая была опубликована в последние дни администрации занимавшего тогда пост президента США Барака Обамы, пришла к выводу, что Россия проявляла «явное предпочтение» Трампу. В оценке также говорилось, что Владимир Путин санкционировал кампанию влияния с целью подорвать доверие к американской демократической системе и снизить шансы Клинтон на победу.

