EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Реабилитационный центр заподозрили в издевательствах над детьми

2 минуты чтения 14:12

Управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье об истязании (117 УК) по факту возможного жестокого обращения с воспитанниками социально-реабилитационного центра в Каменске-Уральском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено после публикаций в СМИ о том, что в период с 2017 по 2022 год один из сотрудников учреждения мог совершать противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее, 10 февраля, адвокат Екатерина Гордон опубликовала обращения выпускников «4-й группы» социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Красногорский», которые заявили о жестоком обращении.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

По ее информации, одного из воспитанников регулярно запирали в служебном туалете без света и выпускали только вечером. Ему в тот период было от 10 до 14 лет. Сам пострадавший заявил, что воспитательница уменьшала ему порции еды и унизительно с ним обращалась.

По словам Гордон, в 2021 году этот воспитанник подал заявление в полицию в кабинете директора центра, после чего был переведен в другое учреждение, однако о результатах проверки ему неизвестно.

Другой выпускник рассказал, что воспитательница наказывала его за четверки, не разрешала выходить из-за парты, лишала еды и подарков. Еще один пострадавший заявил, что педагог подстрекала детей провоцировать его брата с психическими особенностями с целью его последующего помещения в психиатрическую больницу.

Как отметила Гордон, все заявители находились в центре в 2017–2022 годах и, по ее словам, их показания не воспринимались всерьез из-за поставленных им диагнозов. Она заявила, что обращения будут направлены в прокуратуру и СК.

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

После этого, 16 февраля, портал E1.RU опубликовал материал о возможных издевательствах в центре «Красногорский». Один из бывших воспитанников сообщил изданию, что его «постоянно» морили голодом, запирали в туалете и выставляли перед другими детьми в унизительном виде.

По информации E1.RU, описываемые события относятся к 2022 году, когда центр уже становился объектом проверок. Тогда проверку проводили прокуратура, следственные органы, аппарат уполномоченного по правам ребенка, специалисты Министерства социальной политики Свердловской области и Управления социальной политики №12.

В региональном Минсоцполитики заявили, что по итогам проверок информация о возможных нарушениях прав воспитанников ГКУ «СРЦН “Красногорский” города Каменск-Уральского» не подтвердилась, фактов жестокого обращения выявлено не было, уголовное дело ранее не возбуждалось.

Я переехала в Португалию и счастлива
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
Общество4 минуты чтения

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова сообщила E1.RU, что упомянутые выпускники в аппарат омбудсмена не обращались. По ее словам, поступившая информация будет проверена. Также омбудсмен призвала заявителей представить свою позицию для установления фактических обстоятельств.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась