Реабилитационный центр заподозрили в издевательствах над детьми

Управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье об истязании (117 УК) по факту возможного жестокого обращения с воспитанниками социально-реабилитационного центра в Каменске-Уральском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено после публикаций в СМИ о том, что в период с 2017 по 2022 год один из сотрудников учреждения мог совершать противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее, 10 февраля, адвокат Екатерина Гордон опубликовала обращения выпускников «4-й группы» социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Красногорский», которые заявили о жестоком обращении.

По ее информации, одного из воспитанников регулярно запирали в служебном туалете без света и выпускали только вечером. Ему в тот период было от 10 до 14 лет. Сам пострадавший заявил, что воспитательница уменьшала ему порции еды и унизительно с ним обращалась.

По словам Гордон, в 2021 году этот воспитанник подал заявление в полицию в кабинете директора центра, после чего был переведен в другое учреждение, однако о результатах проверки ему неизвестно.

Другой выпускник рассказал, что воспитательница наказывала его за четверки, не разрешала выходить из-за парты, лишала еды и подарков. Еще один пострадавший заявил, что педагог подстрекала детей провоцировать его брата с психическими особенностями с целью его последующего помещения в психиатрическую больницу.

Как отметила Гордон, все заявители находились в центре в 2017–2022 годах и, по ее словам, их показания не воспринимались всерьез из-за поставленных им диагнозов. Она заявила, что обращения будут направлены в прокуратуру и СК.

После этого, 16 февраля, портал E1.RU опубликовал материал о возможных издевательствах в центре «Красногорский». Один из бывших воспитанников сообщил изданию, что его «постоянно» морили голодом, запирали в туалете и выставляли перед другими детьми в унизительном виде.

По информации E1.RU, описываемые события относятся к 2022 году, когда центр уже становился объектом проверок. Тогда проверку проводили прокуратура, следственные органы, аппарат уполномоченного по правам ребенка, специалисты Министерства социальной политики Свердловской области и Управления социальной политики №12.

В региональном Минсоцполитики заявили, что по итогам проверок информация о возможных нарушениях прав воспитанников ГКУ «СРЦН “Красногорский” города Каменск-Уральского» не подтвердилась, фактов жестокого обращения выявлено не было, уголовное дело ранее не возбуждалось.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова сообщила E1.RU, что упомянутые выпускники в аппарат омбудсмена не обращались. По ее словам, поступившая информация будет проверена. Также омбудсмен призвала заявителей представить свою позицию для установления фактических обстоятельств.