Бездомная собака помогла найти потерявшегося ребенка

2 минуты чтения 01:02 18 февраля
Бездомная собака помогла найти потерявшегося ребенка

Собака протянула «лапу помощи» американским полицейским, которые приехали на поиски пропавшего трехлетнего мальчика. Пес заметил офицеров и сразу же начал лаять, настойчиво привлекая их внимание, говорится в отчете департамента полиции города Луисвилла в соцсети Facebook.

Офицер Томпсон изначально отнесся настороженно к бездомной собаке. Однако она вела себя хоть и вызывающе, но не агрессивно. Тогда мужчина решил довериться псу, сказав: «Давай найдем этого ребенка».

После этого собака побежала вдоль улицы, огибая дома, и решительно забежала в один из дворов. Как вспоминал в отчете офицер полиции Томпсон, его охватила странная уверенность, что ребенок находится именно там, куда их с напарником привела умная собака.

Томпсон начал осматривать двор, но пес быстро привлек его внимание и подбежал к машине. В ней-то и оказался пропавший мальчик. Он был заперт на переднем пассажирском сиденье автомобиля. Тогда офицер полиции попытался объяснить ребенку, как выбраться из машины.

«Он нажал на защелку двери, а я просто показал ему жестом, что надо дернуть. Он дернул, и я быстро распахнул дверь. Он выпрыгнул из машины, обнял меня за шею и долго не отпускал», — рассказал Томпсон.

Мальчик был напуган, но полностью здоров. С нагрудной камеры одного из американских полицейских было видно, что пока ребенка отдавали родителям, офицеры гладили бездомного пса и благодарили его за помощь в спасении мальчика.

Позже местный житель по имени Шон рассказал полиции, что эту собаку отлично знают в городском районе Околона. Пса часто замечают гуляющим по лужайкам в хорошую погоду.

Фото:Louisville Metro Police Department

