EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Студент бросил учебу и заработал состояние на секонд-хенде

2 минуты чтения 15:43

Студент Скотт Эткинс из города Глазго в Шотландии бросил учебу и открыл бизнес по перепродаже винтажной одежды в своем онлайн-магазине. По его словам, секонд-хенд приносит ему в месяц чистую прибыль, которая в два раза превышает его прошлую зарплату по найму. Об этом пишет Reuters.

22-летний шотландец учился в Университете Глазго на факультете дизайна и инженерии, когда стал копить денег на свою первую машину. Для этого он находил и покупал в секонд-хендах винтажную одежду, а затем перепродавал ее в своем онлайн-магазине. В апреле 2025 года Эткинс решил бросить учебу и полностью посвятить себя бизнесу.

«Мама с папой сочли это безумием», — вспоминает он.

Сейчас у молодого бизнесмена налажена сеть с оптовыми поставщиками брендовой подержанной одежды. Он тщательно отбирает товары, приобретает их, делает качественные фотографии и размещает их на платформе Vinted. Благодаря этому его доход вырос до 10 тысяч фунтов стерлингов (13 614 долларов) в месяц с чистой прибылью в 7 тысяч фунтов (9 551 долларов). Этот доход, по его словам, более чем в два раза превышает его прежнюю зарплату. 

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

Эткинс утверждает, что сейчас родители поддерживают идею его бизнеса, а сам он больше не намерен возвращаться в найм. Свой успех он объяснил тем, что год назад ему было не на кого рассчитывать, кроме себя. К тому же для открытия онлайн-магазина не требуется большой капитал.

«Честно говоря, я никогда не вернусь в найм. Я увидел, сколько денег можно заработать онлайн или через собственный бизнес», — сказал предприниматель.

Согласно октябрьскому исследованию Boston Consulting Group и Vestiaire Collective, одежда из секонд-хенда составляет 32 % гардероба представителей поколения Z. Ожидается, что мировой рынок перепродажи одежды достигнет миллиардов долларов к 2030 году. Во время опроса 8 из 10 зумеров заявили, что рассматривают секонд-хенд, как способ открыть свой бизнес.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца