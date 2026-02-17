Студент бросил учебу и заработал состояние на секонд-хенде

Студент Скотт Эткинс из города Глазго в Шотландии бросил учебу и открыл бизнес по перепродаже винтажной одежды в своем онлайн-магазине. По его словам, секонд-хенд приносит ему в месяц чистую прибыль, которая в два раза превышает его прошлую зарплату по найму. Об этом пишет Reuters.

22-летний шотландец учился в Университете Глазго на факультете дизайна и инженерии, когда стал копить денег на свою первую машину. Для этого он находил и покупал в секонд-хендах винтажную одежду, а затем перепродавал ее в своем онлайн-магазине. В апреле 2025 года Эткинс решил бросить учебу и полностью посвятить себя бизнесу.

«Мама с папой сочли это безумием», — вспоминает он.

Сейчас у молодого бизнесмена налажена сеть с оптовыми поставщиками брендовой подержанной одежды. Он тщательно отбирает товары, приобретает их, делает качественные фотографии и размещает их на платформе Vinted. Благодаря этому его доход вырос до 10 тысяч фунтов стерлингов (13 614 долларов) в месяц с чистой прибылью в 7 тысяч фунтов (9 551 долларов). Этот доход, по его словам, более чем в два раза превышает его прежнюю зарплату.

Эткинс утверждает, что сейчас родители поддерживают идею его бизнеса, а сам он больше не намерен возвращаться в найм. Свой успех он объяснил тем, что год назад ему было не на кого рассчитывать, кроме себя. К тому же для открытия онлайн-магазина не требуется большой капитал.

«Честно говоря, я никогда не вернусь в найм. Я увидел, сколько денег можно заработать онлайн или через собственный бизнес», — сказал предприниматель.

Согласно октябрьскому исследованию Boston Consulting Group и Vestiaire Collective, одежда из секонд-хенда составляет 32 % гардероба представителей поколения Z. Ожидается, что мировой рынок перепродажи одежды достигнет миллиардов долларов к 2030 году. Во время опроса 8 из 10 зумеров заявили, что рассматривают секонд-хенд, как способ открыть свой бизнес.