EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

«Ржавые» реки в Арктике поразили ученых

2 минуты чтения 11:30 | Обновлено: 13:18
«Ржавые» реки в Арктике поразили ученых

Воды арктических рек начали приобретать ярко-оранжевый оттенок, явление наблюдается по всему региону — на Аляске, в Канаде и в Сибири. Об этом пишет Financial Times (FT).

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

Ученые «поражены» масштабом изменений и утверждают, что остановить их человечество на данный момент не способно. Вода окрашивается из-за взаимодействия с железом, обычно это происходит со сточными водами в шахтах. Однако в Арктике реки окрашиваются из-за глобального потепления.

«Ржавеющие» реки видно даже из космоса, отмечает FT. Железо попадает в воду при таянии слоя вечной мерзлоты, грунта, замерзшего на срок не менее двух лет. При этом из него высвобождаются органические вещества и минералы.

Таяние также способствует постепенному выбросу в атмосферу парниковых газов. Это происходит из-за того, что ранее находившиеся в спячке микроорганизмы начинают разлагать органический материал. Американская НКО Arctic Institute считает, что в вечной мерзлоте находится до 1,7 триллиона тонн углерода. Это в 45 раз больше совокупного показателя выбросов всех стран мира за 2024 год. 

Ученые ожидают, что к 2100 году верхние три-четыре метра замерзшей почвы оттают. Это усилит темпы глобального потепления и принесет в регион лесные пожары и наводнения. Они же, в свою очередь, тоже поспособствуют ускорению потепления.

«Если кто-то говорит, что изменение климата это обман, отправьте их в Абиску, и они смогут увидеть это собственными глазами», — сказал ученый Андреас Капплер. Он имеет ввиду небольшой поселок в Швеции — вечная мерзлота здесь, по расчетам ученых, исчезнет к 2035 году. Ранее считалось, что она точно сохранится до 2050 года. 

Помимо железа существуют и другие металлы, растворяющиеся в реках — они делают это в более простых условиях. К ним относится алюминий, который уже окрасил некоторые реки в Альпах в белый цвет. Также в водах европейских рек начали фиксировать повышенное содержание никеля. 

Повышенная концентрация металлов в воде не представляет немедленной угрозы для жизни человека, однако потребление ее в большом количество способно нанести вред здоровью, отмечает FT. При этом изменение состава воды уже влияет на численность популяции рыб.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Science Photo Library / Reuters

Посмотрите другие материалы

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца