«Ржавые» реки в Арктике поразили ученых

Воды арктических рек начали приобретать ярко-оранжевый оттенок, явление наблюдается по всему региону — на Аляске, в Канаде и в Сибири. Об этом пишет Financial Times (FT).

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами Общество 11 минут чтения

Ученые «поражены» масштабом изменений и утверждают, что остановить их человечество на данный момент не способно. Вода окрашивается из-за взаимодействия с железом, обычно это происходит со сточными водами в шахтах. Однако в Арктике реки окрашиваются из-за глобального потепления.

«Ржавеющие» реки видно даже из космоса, отмечает FT. Железо попадает в воду при таянии слоя вечной мерзлоты, грунта, замерзшего на срок не менее двух лет. При этом из него высвобождаются органические вещества и минералы.

Таяние также способствует постепенному выбросу в атмосферу парниковых газов. Это происходит из-за того, что ранее находившиеся в спячке микроорганизмы начинают разлагать органический материал. Американская НКО Arctic Institute считает, что в вечной мерзлоте находится до 1,7 триллиона тонн углерода. Это в 45 раз больше совокупного показателя выбросов всех стран мира за 2024 год.

Ученые ожидают, что к 2100 году верхние три-четыре метра замерзшей почвы оттают. Это усилит темпы глобального потепления и принесет в регион лесные пожары и наводнения. Они же, в свою очередь, тоже поспособствуют ускорению потепления.

«Если кто-то говорит, что изменение климата это обман, отправьте их в Абиску, и они смогут увидеть это собственными глазами», — сказал ученый Андреас Капплер. Он имеет ввиду небольшой поселок в Швеции — вечная мерзлота здесь, по расчетам ученых, исчезнет к 2035 году. Ранее считалось, что она точно сохранится до 2050 года.

Помимо железа существуют и другие металлы, растворяющиеся в реках — они делают это в более простых условиях. К ним относится алюминий, который уже окрасил некоторые реки в Альпах в белый цвет. Также в водах европейских рек начали фиксировать повышенное содержание никеля.

Повышенная концентрация металлов в воде не представляет немедленной угрозы для жизни человека, однако потребление ее в большом количество способно нанести вред здоровью, отмечает FT. При этом изменение состава воды уже влияет на численность популяции рыб.