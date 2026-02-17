EN
Мир

Россиянка вынесла табличку сборной Украины во время церемонии открытия Олимпиады

2 минуты чтения 12:17 | Обновлено: 13:21
Живущая 14 лет в Милане россиянка Анастасия Кучерова во время церемонии открытия зимней Олимпиады 2026 года вынесла табличку сборной Украины. Об этом пишет Associated Press. 

Распределение выносящих таблички по делегациям 92 стран должно было стать случайным, однако организаторы спросили волонтеров, какие у них есть предпочтения. Кучерова выбрала Украину. 

Во время церемонии россиянка была одета в длинное пальто с капюшоном, ее глаза были закрыты темными очками. Представители делегации Украины заранее не знали, что табличку с названием их страны будет выносить россиянка. 

«Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что они имеют полное право испытывать ненависть к любому россиянину. Тем не менее, я думаю, важно сделать хотя бы небольшой шаг, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково», — рассказала Кучерова. 

При этом украинские спортсмены догадались о ее происхождении и сами заговорили с ней на русском языке, отметила Кучерова. Она добавила, что считает это признаком наличия «глубокой связи» между двумя народами, которая могла бы сохраниться, если бы Владимир Путин не начал полномасштабное вторжение на территорию Украины. 

Кучерова считает, что рискует, «бросая вызов режиму» своими действиями на Олимпиаде. Женщина отмечает, что ее высказывания против российского политического режима могут причинить вред ее знакомым. 

Также во время церемонии открытия россиянка выносила табличку делегации Дании. Она посчитала это символичным, поскольку делегации обеих стран, подвергающихся давлению со стороны могущественных соседей, были встречены зрителями овациями. 

Кучерова рассказала об этой истории в своем Instagram, а также отметила, что этот рассказ особенно важно сделать в годовщину смерти российского политика Алексея Навального — чтобы напомнить миру, что война в Украине продолжается.

Фото:Petr David Josek / AP / Scanpix

