Интернет и мемы

После доноса Мизулиной рэпера Ганвеста проверят на пропаганду наркотиков

2 минуты чтения 20:10
После доноса Мизулиной рэпера Ганвеста проверят на пропаганду наркотиков

МВД России по Санкт-Петербургу возбудило против казахстанского рэпера Руслана «Ганвеста» Гоминова административное дело в связи с пропагандой употребления наркотических веществ. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Проводится административное расследование, материалы направлены на экспертизу. Об этом говорится в ответе на наше обращение», — написала Мизулина.

На данном этапе песни рэпера направлены на психолого-лингвистические экспертизы, чтобы определить, есть ли в них пропаганда наркотиков. Так, в треке «Дурман» Ганвест поет: «Эта девочка — дурман, я с тобою буду пьян. Я с тобою наркоман, это все было обман».

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

В 2025 году Ганвест стал широко известен благодаря придуманным им словам «пэпэ», «шнейне», «ватафа» и «фа», которые обрели популярность в интернете и превратились в мемы.

Православное националистическое движение «Сорок сороков» в декабре 2025 года требовало запретить песню рэпера «Вика любит ПЭПЭ». Провластных активистов не устроили упоминание беспорядочного секса, «крутых тачек» и алкоголя.

«Хорошо бы посадить его в клетку, там где должны жить зверушки, но он пока ещё остаётся биологически человеком. Поэтому предлагаем вместе попросить органы прокуратуры оградить людей homo ratio от его экскрементов», — сообщалось в телеграм-канале движения «Сорок сороков».

Ранее суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров). Артисту вменили нарушение порядка деятельности иностранного агента, а мерой пресечения избрали заключение под стражу. 

Фото:соцсети

