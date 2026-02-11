EN
Общество

Кремль выразил «сожаление» из-за блокировки Telegram

2 минуты чтения 07:46

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал в интервью ТАСС начатые накануне блокировки Telegram. Он объяснил блокировки невыполнением мессенджером российских законов.

«Я вижу и читаю заявления Роскомнадзора о том, что принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства. Очень жаль, что компания не выполняет [требования], но есть закон, который нужно выполнять», — заявил Песков.

О том, что Роскомнадзор принял решение о замедлении Telegram, СМИ сообщили накануне. 9 и 10 февраля пользователи мессенджера из России жаловались на сбои в работе приложения. Позже блокировку подтвердили и в самом регуляторе. 

На фоне начала блокировок Telegram у российской компании VK резко подскочили акции. При этом депутаты Госдумы разошлись в своих оценках ограничений в работе мессенджера. Так, зампред комитета по информационной политике Александр Ющенко заявил, что вопрос блокировки Telegram вообще не обсуждался, а Андрей Свинцов объяснил ограничения тем, что Telegram взаимодействует через РКН «через губу».

Днем 10 февраля СМИ узнали, что Telegram могут грозить штрафы до 64 миллионов рублей по восьми протоколам за отказ удалить запрещенный контент. На фоне блокировки мессенджера также начались проблемы у российского Мах, а затем стало известно о блокировке YouTube в России. Сообщалось, что Роскомнадзор сделал это из-за нехватки технической мощности на блокировку Telegram.

Вечером основатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал блокировку и заявил, что ограничение свободы слова не может быть правильным решением, и сравнил действия российских властей с иранскими.

Горящие новости
