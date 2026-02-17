Apple захотела бросить вызов Spotify и YouTube

Apple объявила о запуске обновленного формата видеоподкастов в приложении Apple Podcasts. Новая функция станет доступна этой весной и позволит пользователям смотреть и скачивать видеоэпизоды прямо в приложении. Об этом сообщает CNBC.

Компания объясняет изменения ростом популярности видеоформата. По данным Edison Research, около 37% людей старше 12 лет ежемесячно смотрят видеоверсии подкастов. Это обновление, как ожидается, усилит позиции Apple Podcasts в конкуренции со Spotify, YouTube и Netflix, которые в последние годы активно развивают направление видеоподкастов.

В приложении Apple Podcasts пользователи смогут переключаться между аудио- и видеоверсией одного и того же выпуска без с мены ленты. Также появится режим «картинка в картинке», позволяющий смотреть видео поверх других приложений, и возможность загружать эпизоды для просмотра без доступа к интернету.

Apple также внедрит новую технологию потокового воспроизведения видео, которая позволит автоматически подстраивать качество под скорость соединения и упростит размещение рекламы. Создатели подкастов смогут добавлять в выпуски динамическую видеорекламу, в том числе интеграции, записанные ведущими.

В компании подчеркнули, что не будут взимать плату с авторов и платформ за размещение видеоподкастов. Однако рекламные сети будут платить комиссию за показ динамической рекламы.

Apple не раскрывает отдельно финансовые показатели Apple Podcasts. При этом сегмент сервисов, который включает подписки и цифровой контент, в последнем квартале принес компании 30 миллиардов долларов выручки, уточняет CNBC.