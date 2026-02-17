EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Apple захотела бросить вызов Spotify и YouTube

2 минуты чтения 18:21

Apple объявила о запуске обновленного формата видеоподкастов в приложении Apple Podcasts. Новая функция станет доступна этой весной и позволит пользователям смотреть и скачивать видеоэпизоды прямо в приложении. Об этом сообщает CNBC.

Компания объясняет изменения ростом популярности видеоформата. По данным Edison Research, около 37% людей старше 12 лет ежемесячно смотрят видеоверсии подкастов. Это обновление, как ожидается, усилит позиции Apple Podcasts в конкуренции со Spotify, YouTube и Netflix, которые в последние годы активно развивают направление видеоподкастов.

В приложении Apple Podcasts пользователи смогут переключаться между аудио- и видеоверсией одного и того же выпуска без с мены ленты. Также появится режим «картинка в картинке», позволяющий смотреть видео поверх других приложений, и возможность загружать эпизоды для просмотра без доступа к интернету.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

Apple также внедрит новую технологию потокового воспроизведения видео, которая позволит автоматически подстраивать качество под скорость соединения и упростит размещение рекламы. Создатели подкастов смогут добавлять в выпуски динамическую видеорекламу, в том числе интеграции, записанные ведущими.

В компании подчеркнули, что не будут взимать плату с авторов и платформ за размещение видеоподкастов. Однако рекламные сети будут платить комиссию за показ динамической рекламы.

Apple не раскрывает отдельно финансовые показатели Apple Podcasts. При этом сегмент сервисов, который включает подписки и цифровой контент, в последнем квартале принес компании 30 миллиардов долларов выручки, уточняет CNBC.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца