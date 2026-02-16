EN
Скончался актер Роберт Дюваль

2 минуты чтения 23:20
Скончался актер Роберт Дюваль

Звезда фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль скончался на 95 году жизни в своем доме на ранчо в штате Вирджиния, США. О смерти культового актера сообщила его жена Лусиана Дюваль.

«Вчера мы попрощались с моим любимым мужем, дорогим другом и одним из величайших актеров нашего времени. Боб мирно скончался у себя дома, окруженный любовью и уютом. Для всего мира он был актером, удостоенным премии «Оскар», режиссером и рассказчиком историй. Для меня же он был просто всем», — написала миссис Дюваль в Facebook.

Роберт Дюваль был удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Нежное милосердие» 1983 года. В картине он сыграл певца и автора песен алкоголика Мака Следжа, который стремился изменить свою жизнь и добиться духовного воскрешения.

Также Дюваль был шесть раз номинирован на «Оскар» в том числе за роль преданного консильери мафии Тома Хагена в первых двух частях «Крестного отца». Однако полноценный статус культового актера Дюваль приобрел после роли маниакального подполковника Уильяма Килгора в военной эпопее Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня».

В одной из сцен Дюваль произносит одну из самых известных реплик в истории кинематографа: «Я люблю запах напалма по утрам», — произносит его герой, влюбленный в войну, а затем философский добавляет, что ведь когда-нибудь «эта война закончится».

Его актерская карьера продолжалась почти шесть десятилетий. За это время Дюваль поучаствовал в создании десятков выдающихся картин, но любимой ролью, как часто вспоминал сам Дюваль, осталась роль в телевизионном мини-сериале 1989 года. В фильме «Одинокий голубь», снятому по роману Ларри МакМертри, он сыграл мужественного и мудрого техасского рейнджера, ставшего ковбоем.

Фото:Robert Duvall / Facebook

