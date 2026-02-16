EN
Кремль нашел новый эффективный инструмент для организации диверсий в Европе

2 минуты чтения 14:47 | Обновлено: 15:56

Кремль использует пропагандистов и вербовщиков, ранее работавших на ЧВК Вагнера для организации диверсионных атак в Европе. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на данные разведок западных стран.

Издание отмечает, что ЧВК Вагнера заявила о прекращении своей деятельности несколько лет назад после того, как ее основатель — Евгений Пригожин — поднявший военный мятеж в июне 2023 года, погиб в авиакатастрофе.

Тем не менее, вербовщики ЧВК, которые раньше «специализировались на уговаривании молодых людей из глубинки России воевать в Украине», по-прежнему используются Кремлем, но теперь для вербовки «экономически уязвимых» европейцев. Завербованных российские спецслужбы используют для проведения на территории стран НАТО диверсионных операций.

«Стремясь посеять хаос» в Европе, российская военная разведка и контрразведка ФСБ очень активно ищут «расходных» агентов, а ГРУ для вербовки «использует имеющиеся в ее распоряжении таланты», заявил изданию сотрудник одной из западных разведок, имея в виду бывших сотрудников ЧВК Вагнера.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

Издание отмечает, что за последние два года кампания Кремля по дестабилизации и саботажу в Европе значительно расширилась. Целью этой кампании газета называет разжигание социальной напряженности и ослабление решимости европейских стран в части поддержки Украины в войне с Россией.

После значительного сокращения своей агентурной сети в Европе, связанной в том числе с высылкой российских дипломатов, Москва все чаще прибегают к услугам посредников для выполнения своих задач. При этом издание утверждает, что бывшие вербовщики ЧВК Вагнера оказалась особенно эффективным инструментом.

