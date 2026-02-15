Глава Евродипломатии объяснила требования к России эстонской поговоркой

Евросоюз должен определить свои ключевые требования к России еще до начала мирных переговоров. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава Евродипломатии Кая Каллас, пишет The Guardian.

Как отмечает британская газета, Каллас, по-видимому, скептически относится к идее назначить спецпредставителя Евросоюза, который будет вести прямой диалог с Москвой по мирному урегулированию.

«Именно поэтому я предложила государствам-членам Евросоюза конкретный мандат с требованиями, которые мы должны предъявить России. Так что кто бы ни сел за стол переговоров, будь то индивидуально или в двустороннем формате, он должен требовать от России выполнения этих требований», — заявила Каллас.

Комментируя требования к России, верховный представитель ЕС по иностранным делам привела в пример эстонскую поговорку. «У нас в Эстонии есть поговорка: если много требуешь, мало получаешь; если мало требуешь, ничего не получаешь, а если ничего не требуешь, то еще и доплатить придется», — рассказала она.

По словам Каллас, ключевым при формировании позиции ЕС является понимание, что война в Украине это лишь часть более широкой стратегии России. Она указывает, что конечная цель Москвы не ограничивается Донбассом, а проявляется в попытках подорвать или саботировать страны Европейского союза, сказала она.

«Но давайте будем реалистами в отношении России: Россия — не супердержава. После более чем десятилетия конфликта, включая 4 года полномасштабной войны в Украине. Россия едва продвинулась за пределы линий 2014 года, а цена? 1,2 миллиона жертв. Сегодня Россия разбита, ее экономика в руинах. Она отключена от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут из страны», — заявила глава Евродипломатии.

По ее словам, главная угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что Москва может получить за столом переговоров больше, чем ей удалось завоевать военными методами.