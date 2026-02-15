EN
Мэр Киева предупредил о приближении катастрофы из-за российских ударов

2 минуты чтения 17:26

Вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым, поскольку Россия усиливает атаки по энергосистеме, а США настаивают на завершении войны на невыгодных для страны условиях. Об этом в интервью Financial Times заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, непрекращающиеся российские авиаудары по критической инфраструктуре за последние два месяца фактически приблизили Киев к катастрофе. «На данный момент вопрос о будущем нашей страны — выживем ли мы как независимое государство или нет — остается открытым», — сказал Кличко.

Газета отмечает, что 3,5 миллиона жителей Киева сейчас переживают одну из самых тяжелых зим с начала полномасштабного вторжения. Этой зимой температура воздуха опускалась ниже −20°C, Киев полностью покрылся толстым слоем льда и снега. Ситуацию усугубили одновременные российские удары сотнями ракет и дронов, что привело к масштабным отключениям электроэнергии, отопления и воды. Удары, в частности, пришлись на три крупных электростанции, от которых зависит центральное отопление Киева, а также на энергетические объекты по всей стране.

«Если хочешь убить кого-то, ты стреляешь в самое сердце. Главная цель Путина — не Донецк, не Луганск, не Крым. Его главная цель — Киев и вся Украина. Он хочет уничтожить нашу независимость», — утверждает Кличко.

Натуральный садист
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
Криминал13 минут чтения

По его словам, коммунальные и аварийные службы города в значительной степени предотвратили полный коллапс, однако их работа напоминает игру «Бей крота». Сейчас Россия наносит удары, отключая в Киеве электричество, отопление и воду, рабочие чинят системы, затем Москва снова атакует, и ремонт приходится начинать «с нуля», объяснил мэр.

Ситуацию, как отмечает газета, усложняет давнее политическое противостояние Кличко и президента Украины Владимира Зеленского, которое вновь обострилось. Президент обвинил мэра в недостаточной подготовке Киева к самой суровой зиме за последние десять лет, а Кличко переложил ответственность на него.

