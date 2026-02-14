Букеты из денег стали трендом на День святого Валентина

В странах Африки вошли в моду букеты, сделанные не из цветов, а из денежных банкнот. Такие подарки местные мужчины дарят женщинам на День святого Валентина, пишет Би-би-си.

Издание отмечает, что мода на денежные букеты во многом обязана своим появлением блогерам и инфлюэнсерам, которые публикуют видео, где сами дарят такие подарки. При этом, например, в Кении флористы предлагают букеты из денег в широком ценовом диапазоне — от тысячи шиллингов (около восьми американских долларов) до миллиона шиллингов (примерно восемь тысяч долларов США). Многие магазины цветов продают своим клиентам как композиции, сочетающие в себе растения и купюры, так и букеты, полностью состоящие из денег.

Как отмечает Би-би-си, мода на денежные букеты, распространившаяся, в частности, в Кении, Уганде, Руанде, Ботсване и Намибии вызвала беспокойство центральных банков этих стран. Все они выпустили предостережения о недопустимости порчи банкнот.

Так, кенийский ЦБ в своем заявлении отметил, что изготовлении букетов банкноты «приклеиваются, скрепляются скотчем, скрепляются скобами, булавками или иным способом». Регулятор предупредил, что поврежденные купюры затем приходится изымать из обращения, что приводит к дополнительным государственным расходам. При этом в центральном банке страны отметили, что не против использования денег в качестве подарка, и лишь призывает граждан не портить купюры.

Флорист из магазина подарков в кенийской столице Найроби Анджела Мутони рассказала журналистам, что денежные букеты стали популярны примерно два года назад. «Все любят деньги», — прокомментировала она модный тренд, отметив, что дарение наличных денег избавляет от стресса, связанного с выбором подарка.

В то же время некоторые кенийские мужчины в беседе с журналистами выразили разочарование в связи с новой модой. По их словам, популярность букетов из денег говорит о том, что люди становятся более меркантильными и материалистичными.