EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Букеты из денег стали трендом на День святого Валентина

2 минуты чтения 11:47

В странах Африки вошли в моду букеты, сделанные не из цветов, а из денежных банкнот. Такие подарки местные мужчины дарят женщинам на День святого Валентина, пишет Би-би-си.

Издание отмечает, что мода на денежные букеты во многом обязана своим появлением блогерам и инфлюэнсерам, которые публикуют видео, где сами дарят такие подарки. При этом, например, в Кении флористы предлагают букеты из денег в широком ценовом диапазоне — от тысячи шиллингов (около восьми американских долларов) до миллиона шиллингов (примерно восемь тысяч долларов США). Многие магазины цветов продают своим клиентам как композиции, сочетающие в себе растения и купюры, так и букеты, полностью состоящие из денег.

Как отмечает Би-би-си, мода на денежные букеты, распространившаяся, в частности, в Кении, Уганде, Руанде, Ботсване и Намибии вызвала беспокойство центральных банков этих стран. Все они выпустили предостережения о недопустимости порчи банкнот. 

Так, кенийский ЦБ в своем заявлении отметил, что изготовлении букетов банкноты «приклеиваются, скрепляются скотчем, скрепляются скобами, булавками или иным способом». Регулятор предупредил, что поврежденные купюры затем приходится изымать из обращения, что приводит к дополнительным государственным расходам. При этом в центральном банке страны отметили, что не против использования денег в качестве подарка, и лишь призывает граждан не портить купюры.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

Флорист из магазина подарков в кенийской столице Найроби Анджела Мутони рассказала журналистам, что денежные букеты стали популярны примерно два года назад. «Все любят деньги», — прокомментировала она модный тренд, отметив, что  дарение наличных денег избавляет от стресса, связанного с выбором подарка.

В то же время некоторые кенийские мужчины в беседе с журналистами выразили разочарование в связи с новой модой. По их словам, популярность букетов из денег говорит о том, что люди становятся более меркантильными и материалистичными. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца