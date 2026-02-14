EN
Интернет и мемы

В рунете набирает популярность абсурдный челлендж

16:58 | Обновлено: 16:59

Россияне ради роста числа подписчиков в социальных сетях присоединились к челленджу. За каждого нового подписчика они дырявят стены общежитий, сверлят лед Байкала и выпивают стопку водки, заметил телеграм-канал «112».

Так, один из участников тренда ставит точки черным маркером на машине своего дедушки: 1 подписчик — 1 точка. На данный момент на мужчину подписались  почти две тысячи человек. По такому же принципу другой начинающий блогер шкрябает бетонный столб овощечисткой, чтобы выяснить, кто в конечном итоге «победит».

Другой россиянин обещает сверлить во льду озера Байкал по небольшой лунке за каждого нового подписчика. Еще один блогер, пытаясь набрать аудиторию, обещает процарапать насквозь канцелярским ножом бетонную стену собственного общежития.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество13 минут чтения

Тренд на челленджи, в которых блогеры выполняют определенное действие за каждого нового подписчика, ввели западные авторы контента. Один из наиболее успешных примеров — Instagram-аккаунт под названием chewytompson.

16 октября 2023 года он пообещал, что будет проходить по одному дюйму за каждого нового подписчика. Ролик собрал 404 тысячи лайков и 22 миллиона просмотров. Парень снял несколько сотен подобных видео, но впоследствии переключился на шуточный контент и обзор американской еды. На данный момент у него 1,7 миллиона подписчиков в Instagram, хотя в начале челленджа на его канал были подписаны 520 человек.

Чаще всего иностранные блогеры в подобном челлендже гладят своих животных. Так, одной девушке пришлось гладить кота несколько часов подряд после того, как на нее подписались четыре с половиной тысячи человек. 

Иллюстрации:alekseevv_anton / Instagram

