Основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau Вольфганг Хайхель «неожиданно» умер

Один из основателей и вокалист немецкой группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель умер в возрасте 75 лет. Об этом пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на менеджмент музыканта.

Там подтвердили кончину Хайкеля, уточнив, что он умер еще 20 января. «Хан “Чингисхана” постучал в небесные врата и вошел. Но он продолжает жить в своей музыке. Далеко за пределами своей творческой карьеры Хайхель считался активным филантропом и высоко ценимым культурным послом», — говорится в публикации на странице Хайкеля в инстаграме.

Представители музыканта не уточнили причину его смерти, отметив лишь, что она стала «неожиданной» для родных и близких Хайкеля.

«Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа справлялся с проблемами со здоровьем, его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и коллег», — рассказали представители артиста.

Вольфганг Хайхель входил в оригинальный состав участников группы Dschinghis Khan, которая получила известность, заняв с одноименной песней четвертое место на конкурсе «Евровидение» в 1979 году. Другим знаменитым хитом группы стала песня Moskau, которую Dschinghis Khan позже исполнили на английском языке.

Группа распалась в 1985 году, но воссоединилась вновь в середине 2000-х годов. В 2014 Хайхель снова покинул коллектив вместе с Эдиной Поп и Генриеттой Штробель и продолжил выступать, используя оригинальное название группы.