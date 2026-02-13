EN
Пес прожил на могиле хозяина 10 лет и вдохновил депутатов на принятие нового закона

2 минуты чтения 09:46

Пес по кличке Боб Ковейро стал одной из причин, по которой депутаты бразильского штата Сан-Паулу приняли новый закон, разрешающий хоронить питомцев вместе с хозяевами. Об этом пишет Би-би-си.

Легендарная Наталья
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
Общество7 минут чтения

Закон был назван в честь собаки и уже вступил в силу, отмечают журналисты. «Каждый, кто потерял питомца, знает: это не просто животное. Это семья», — прокомментировал новую норму законодательства один из ее авторов Эдуардо Нобрега.

Собака, кличку которой можно перевести на русский как «Боб Могильщик», присутствовала на похоронах своего хозяина, а позже осталась на кладбище Табоао-да-Серра. Пес отказался уходить и вернулся на могилу после того, как его попытались забрать домой члены семьи усопшего.

Специально для Боба на кладбище построили зеленую будку, а сам пес следующие 10 лет сопровождал приходящие в это место похоронные процессии. В 2021 году собаку насмерть сбила машина и Боба похоронили вместе с хозяином.

Теперь эта практика в штате Сан-Паулу узаконена. Хоронить вместе с людьми можно будет кошек и собак. Условие — соблюсти при этом необходимые санитарные нормы, их будут устанавливать местные похоронные службы.

Местная благотворительная организация по защите животных Patre также начала сбор средств на установку памятника Бобу. Ее активисты считают, что пес дарил пришедшим на похороны своих близких людям шанс ненадолго улыбнуться, наблюдая за играющей с мячиком собакой.

Бразилия занимает третье место в мире по количеству домашних питомцев, отмечает Би-би-си. Их общее число в домах жителей этой страны насчитывает около 160 миллионов. Сан-Паулу при этом является самым населенным штатом Бразилии.

