Умерший на 40 минут мужчина рассказал о жизни после выхода из недельной комы

У жителя Великобритании Патрика Чарнли в 2021 году на 40 минут остановилось сердце, первичные реанимационные меры ему не помогли, а жена начала думать, что спасти супруга не удастся. Но он выжил и рассказал об изменениях в своей жизни. Его историю публикуют Би-би-си и The Guardian.

Чарнли провел в коме неделю. Он получил черепно-мозговую травму, которая повлияла на его зрение. Когда мужчина очнулся, то обнаружил, что ослеп.

Он рассказал, что внезапная потеря зрения вызвала у него яркие галлюцинации. Например, после операции на сердце ему казалось, что его пытается убить медсестра. Но некоторые из них были также «прекрасными» и «удивительно красивыми».

Би-би-си отмечает, что этот эффект называется синдромом Шарля Бонне. Мозг человека, внезапно лишившийся визуальной информации, пытается «восполнить» нехватку информации другими способами, в том числе создавая галлюцинации.

Зрение начало постепенно возвращаться к нему, но он до сих пор видит так, как будто «смотрит в телескоп». После комы у него также резко ухудшились когнитивные способности и память — по результатам тестов он входит в нижние 2% людей по скорости обработки информации.

Также Чарнли испытывает постоянную усталость и столкнулся с патологической апатией, при которой ему безразличны происходящие вокруг события. Мужчина отметил, что скучает по спонтанностям прошлой жизни и активным играм со своими детьми.

Но отношения с семьей у него стали крепче. Чарнли отметил, что начал проводить гораздо больше времени со своими близкими, вырвавшись из рутины ежедневной работы. Именно жена и дети помогали ему, когда у него остановилось сердце — супруга делала ему искусственное дыхание, а дочь и сын отправились за помощью.

Сейчас Чарнли решил стать писателем — он написал роман «Это моя вторая жизнь», в котором описал свои впечатления после выхода из комы.