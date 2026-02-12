EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Умерший на 40 минут мужчина рассказал о жизни после выхода из недельной комы

2 минуты чтения 13:06

У жителя Великобритании Патрика Чарнли в 2021 году на 40 минут остановилось сердце, первичные реанимационные меры ему не помогли, а жена начала думать, что спасти супруга не удастся. Но он выжил и рассказал об изменениях в своей жизни. Его историю публикуют Би-би-си и The Guardian.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

Чарнли провел в коме неделю. Он получил черепно-мозговую травму, которая повлияла на его зрение. Когда мужчина очнулся, то обнаружил, что ослеп. 

Он рассказал, что внезапная потеря зрения вызвала у него яркие галлюцинации. Например, после операции на сердце ему казалось, что его пытается убить медсестра. Но некоторые из них были также «прекрасными» и «удивительно красивыми». 

Би-би-си отмечает, что этот эффект называется синдромом Шарля Бонне. Мозг человека, внезапно лишившийся визуальной информации, пытается «восполнить» нехватку информации другими способами, в том числе создавая галлюцинации. 

Зрение начало постепенно возвращаться к нему, но он до сих пор видит так, как будто «смотрит в телескоп». После комы у него также резко ухудшились когнитивные способности и память — по результатам тестов он входит в нижние 2% людей по скорости обработки информации. 

Также Чарнли испытывает постоянную усталость и столкнулся с патологической апатией, при которой ему безразличны происходящие вокруг события. Мужчина отметил, что скучает по спонтанностям прошлой жизни и активным играм со своими детьми. 

Но отношения с семьей у него стали крепче. Чарнли отметил, что начал проводить гораздо больше времени со своими близкими, вырвавшись из рутины ежедневной работы. Именно жена и дети помогали ему, когда у него остановилось сердце — супруга делала ему искусственное дыхание, а дочь и сын отправились за помощью.

Сейчас Чарнли решил стать писателем — он написал роман «Это моя вторая жизнь», в котором описал свои впечатления после выхода из комы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть