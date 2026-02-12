EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: возможной преемницей Ким Чен Ына назвали его дочь

2 минуты чтения 12:04

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын прилагает усилия для укрепления политического статуса своей дочери Ким Чжу Э, что может указывать на намерение сделать ее своей преемницей на посту главы КНДР. Об этом пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на заявления южнокорейских депутатов.

Самый порочный человек в мире
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
Общество12 минут чтения

Так, депутат парламента Южной Кореи Ли Сон Квон напомнил, что ранее о «прохождении обучения в качестве преемницы» дочерью Ким Чен Ына сообщала южнокорейская Национальная разведывательная служба (NIS). Ее аналитики отметили, что теперь статус дочери диктатора изменился, и она находится на «стадии внутреннего назначения преемницы». 

О том, что дочь Ким Чен Ына фактически является «вторым лицом» в Северной Корее и участвует в формировании политики руководства страны, по мнению южнокорейской разведки, свидетельствуют ее появления вместе с отцом на публичных мероприятиях. Теперь в NIS ждут грядущего заседания Трудовой партии КНДР, чтобы увидеть, появится ли  Ким Чжу Э там.

О том, что дочь Ким Чен Ына проходит обучение по управлению государством,  южнокорейская Национальная разведывательная служба сообщила парламенту страны в июле 2024 года. Аналитики тогда отмечали, что более половины общественной деятельности Ким Чжу Э пришлось на посещение военных и экономических мероприятий вместе с отцом.

Спустя год, в сентябре 2025 года Ким Чжу Э отправилась вместе со своим отцом в Китай. Тогда представители южнокорейского разведывательного сообщества расценили это как еще один признак того, что Ким Чен Ын готовит свою дочь в преемницы на посту главы КНДР.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть