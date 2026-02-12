СМИ: возможной преемницей Ким Чен Ына назвали его дочь

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын прилагает усилия для укрепления политического статуса своей дочери Ким Чжу Э, что может указывать на намерение сделать ее своей преемницей на посту главы КНДР. Об этом пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на заявления южнокорейских депутатов.

Самый порочный человек в мире Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов Общество 12 минут чтения

Так, депутат парламента Южной Кореи Ли Сон Квон напомнил, что ранее о «прохождении обучения в качестве преемницы» дочерью Ким Чен Ына сообщала южнокорейская Национальная разведывательная служба (NIS). Ее аналитики отметили, что теперь статус дочери диктатора изменился, и она находится на «стадии внутреннего назначения преемницы».

О том, что дочь Ким Чен Ына фактически является «вторым лицом» в Северной Корее и участвует в формировании политики руководства страны, по мнению южнокорейской разведки, свидетельствуют ее появления вместе с отцом на публичных мероприятиях. Теперь в NIS ждут грядущего заседания Трудовой партии КНДР, чтобы увидеть, появится ли Ким Чжу Э там.

О том, что дочь Ким Чен Ына проходит обучение по управлению государством, южнокорейская Национальная разведывательная служба сообщила парламенту страны в июле 2024 года. Аналитики тогда отмечали, что более половины общественной деятельности Ким Чжу Э пришлось на посещение военных и экономических мероприятий вместе с отцом.

Спустя год, в сентябре 2025 года Ким Чжу Э отправилась вместе со своим отцом в Китай. Тогда представители южнокорейского разведывательного сообщества расценили это как еще один признак того, что Ким Чен Ын готовит свою дочь в преемницы на посту главы КНДР.