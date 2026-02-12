Юрий Дудь прокатился на «спермбайке»

Журналист Юрий Дудь выпустил материал о том, как устроена индустрия донорства спермы и рождения детей от доноров.

Он пообщался с Автандилом Чоговадзе, который был соорганизатором и главой первого в России банка спермы и яйцеклеток, а сейчас работает главой лаборатории в банке сперы Денвера в США. Чоговадзе предложил Дудю прокатиться на «спермбайке».

Байк оказался «кастомным» велосипедом — его создали, чтобы развозить донорскую сперму в пределах города. При этом сегодня он уже не используется, но был актуален для компании еще 10 лет назад в Сиэтле.

Дудь удивился этому факту, отметив, что считает процедуру получения донорской спермы достаточно приватной. Чоговадзе рассказал, что, вероятно, у жителей города все же был спрос на такие байки, если компания решила создать их.

Внутрь байка помещался сосуд, затем он с соблюдением температурных ограничений доставлялся клиентам. При этом, как отметил Чоговадзе, процедуру оплодотворения не рекомендуется проводить в домашних условиях, однако некоторые женщины все же предпочитают делать это самостоятельно.

Позже Дудь решил прокатиться на «спермбайке». «Нормально, новую жизнь доставлю. Сначала выпуск с демографом Ракшой, а потом вот это», — пошутил Дудь. При этом сам Чоговадзе отметил, что при управлении байком могут возникнуть проблемы — водителю необходимо с самого начала движения набрать высокую скорость.

Также во время выпуска Чоговадзе и Дудь обсудили стоимость рождения ребенка от донора — специалист рассказал, что донорская сперма стоит в США в пределе 1,4-2,5 тысячи долларов за пробирку. Доставка обойдется в 200-250 долларов, услуги клиники обойдется 2-2,5 тысячи долларов. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в США будет стоить около 10 тысяч долларов.

Цены в России отличаются — донорская сперма обойдется в 30-40 тысяч рублей, полный комплект услуг клиники обойдется еще в 50-80 тысяч рублей. ЭКО будут стоить около 500 тысяч рублей, эту услугу можно получить по ОМС.