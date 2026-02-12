EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Юрий Дудь прокатился на «спермбайке»

2 минуты чтения 15:14 | Обновлено: 15:42
Юрий Дудь прокатился на «спермбайке»

Журналист Юрий Дудь выпустил материал о том, как устроена индустрия донорства спермы и рождения детей от доноров. 

Он пообщался с Автандилом Чоговадзе, который был соорганизатором и главой первого в России банка спермы и яйцеклеток, а сейчас работает главой лаборатории в банке сперы Денвера в США. Чоговадзе предложил Дудю прокатиться на «спермбайке». 

Байк оказался «кастомным» велосипедом — его создали, чтобы развозить донорскую сперму в пределах города. При этом сегодня он уже не используется, но был актуален для компании еще 10 лет назад в Сиэтле. 

Дудь удивился этому факту, отметив, что считает процедуру получения донорской спермы достаточно приватной. Чоговадзе рассказал, что, вероятно, у жителей города все же был спрос на такие байки, если компания решила создать их. 

Внутрь байка помещался сосуд, затем он с соблюдением температурных ограничений доставлялся клиентам. При этом, как отметил Чоговадзе, процедуру оплодотворения не рекомендуется проводить в домашних условиях, однако некоторые женщины все же предпочитают делать это самостоятельно. 

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Позже Дудь решил прокатиться на «спермбайке». «Нормально, новую жизнь доставлю. Сначала выпуск с демографом Ракшой, а потом вот это», — пошутил Дудь. При этом сам Чоговадзе отметил, что при управлении байком могут возникнуть проблемы — водителю необходимо с самого начала движения набрать высокую скорость.

Также во время выпуска Чоговадзе и Дудь обсудили стоимость рождения ребенка от донора — специалист рассказал, что донорская сперма стоит в США в пределе 1,4-2,5 тысячи долларов за пробирку. Доставка обойдется в 200-250 долларов, услуги клиники обойдется 2-2,5 тысячи долларов. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в США будет стоить около 10 тысяч долларов. 

Цены в России отличаются — донорская сперма обойдется в 30-40 тысяч рублей, полный комплект услуг клиники обойдется еще в 50-80 тысяч рублей. ЭКО будут стоить около 500 тысяч рублей, эту услугу можно получить по ОМС.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:«вДудь» / YouTube

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть