Концерт обвиненной в сатанизме российской группы отменили в Турции

Власти турецкого Стамбула объявили об отмене запланированных там концертов польской метал-группы Behemoth и российской — Slaughter to Prevail. Как сообщает телеканал TVP World, такое решение стало результатом широкой общественной кампании, развернутой местными консервативными исламистскими организациями, которые обвинили музыкантов в пропаганде сатанизма.

Как сообщается, выступления должны были пройти в стамбульском районе Бешикташ. Его администрация объявила об отмене концертов, сославшись на «несовместимость» групп с «общественными ценностями Турции». Решение районной администрации поддержал и губернатор Стамбула Давут Гюль, отметивший, что «в Стамбуле никогда не допускалась и не будет допускаться никакая деятельность, развращающая общество».

Представители группы Behemoth сообщили на ее страницах в соцсетях, что пытались договориться с властями, но потерпели неудачу. «Отмена концертов произошла после давления со стороны религиозных групп, которые охарактеризовали наше искусство как сатанинскую пропаганду и сочли его неприемлемым. Это еще один пример использования идеологии для подавления художественного самовыражения и ограничения культурной свободы», — говорится в сообщении.

В свою очередь, вокалист Slaughter to Prevail, известный под сценическим псевдонимом Alex Terrible, решительно отверг обвинения в сатанизме. «Народ Турции, я люблю вас и уважаю вашу страну и религию. Но не называйте меня сатанистом», — призвал он.

Как отмечает телеканал, группу Behemoth и ее фронтмена Адама Дарски неоднократно обвиняли в оскорблении религиозных чувств в родной Польше.

Так, в 2007 году скандал разразился после того, как лидер Behemoth во время концерта в Гдыне разорвал и разбросал страницы Библии, назвав ее «книгой лжи». А в 2019 году общественное возмущение вызвало фото, на котором Дарски наступает на изображение Девы Марии. Тем не менее позже суд оправдал музыканта по всем пунктам обвинения.