Интернет и мемы

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием банковских карт и телефонов

2 минуты чтения 14:04

Мошенники научились превращать телефоны своих жертв в банковские карты, такая схема позволяет им вносить украденные средства на свои счета. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента. 

На первом этапе злоумышленники просят код из смс, чтобы зайти на Госуслуги жертвы. Затем ей поступает звонок якобы от представителей государственной организации. Если человек продолжает верить мошенникам, то они переходят к реализации новой схемы. 

В ее рамках преступники сообщают, что человеку нужно срочно снять средства со всех своих счетов, а приложения банков удалить со своего телефона. Позже жертве навязывают установку нового приложения, которое якобы предоставляет доступ к безопасному счету.

Затем мошенники просят пройти к банкомату и внести средства на этот счет с помощью телефона жертвы — его нужно приложить к устройству. Из-за установленной программы банкомат считывает гаджет как карту, которая принадлежит злоумышленнику. 

При этом координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева опровергла информацию о том, что эту схему можно считать новой. Она отметила, что жалобы на потерю средств с применением цифровых карт поступают от россиян уже более года.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о том, что мошенники начали чаще использовать логины и пароли от аккаунтов, появившиеся в сети несколько лет в результате сливов.

Старая информация остается ценной в среде киберпреступников, поскольку объединение ее с данными из других утечек и открытых источников позволяет составить профиль жертвы. Он в свою очередь становится способом для проведения целевой атаки, во время которой человека пытаются обмануть с помощью фактов из его реальной биографии.

