Эпштейн организовал схему по вовлечению юных россиянок в проституцию

Джеффри Эпштейн организовал целую схему по вовлечению девушек из России и стран бывшего СССР в секс-работу. Многие из них позднее сами становились его помощницами в поисках новых юных девушек из разных стран мира. Об этом со ссылкой на опубликованные Минюстом США массивы переписок пишет «Агентство».

Сообщается, что в опубликованных материалах большинство упоминаний касаются девушек-моделей из стран бывшего СССР: России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Литвы. Всего в новых файлах слово «Россия» встречается 5876 раз, а слово «русский» — 8772 раза.

Согласно одной из переписок от 2010 года, неназванная российская модель, личность которой смогло подтвердить «Агентство», отправила Эпштейну письмо с жалобой на проблемы с модельной карьерой. Девушка написала, что была вынуждена работать в клининговой компании, а теперь ей приходится стажироваться в агентстве недвижимости, но денег ей все равно не хватает. Она также упомянула, что ей необходимо высылать деньги своим родителям на родину.

«Агентство» пишет, что неназванная модель — одна из десятков, если не сотен, русских девушек, годами поддерживавших отношения с Эпштейном. Например, еще одна российская модель Кира Дихтяр, которая познакомилась с Эпштейном, когда ей было всего 17 лет. Она утверждала, что Эпштейн помог ей пережить травму после того, как ее якобы изнасиловал беглый олигарх Борис Березовский.

В переписках также фигурирует россиянка Наталья Малышева. Согласно документам, оглашенным в суде по гражданскому иску одной из пострадавших, Малышева, будучи в возрасте чуть более 20 лет, помогала Эпштейну находить новых девушек для его секс-империи, получая за это деньги. Сообщается, что письма от Малышевой Эпштейну были постоянными, а возраст девушек, фото которых она пересылала ему, становился все ниже.

«Ирина, 19 или 20, утром, Маша, 20, днем, 2 фотографии», — говорилось в одном из писем.

Знакомые Малышевой в разговоре с Daily Mail утверждали, что Малышева сама была «жертвой Эпштейна» и сейчас она готова сотрудничать с силовикам, если это потребуется.

Среди писем, которые Малышева в середине 2000-х годов пересылала Эпштейну, значились сообщения от другой россиянки по имени Ирина Чернова. «Здесь ссылка на мою новую подругу. Ей 19, из Москвы. Недавно подписала контракт с „Мэддисон“», — написала Чернова Малышевой.

Это письмо Малышева позднее переслала Эпштейну с вопросом: «Новая подруга Ирины. Достаточно ли она хорошо выглядит чтобы встретиться сначала на чай?».

Сообщается, что уже к 2009 году Чернова стала «новой Малышевой», начав переписываться с Эпштейном напрямую. «Хорошие новости, моя подруга согласилась встретиться на следующей неделе! Высылаю еще одно фото, она не „Мисс Россия“, как там говорится, но очень красивая и милая. Я работаю над несколькими другими», — писала она Эпштейну.

В другом письме она предлагала финансисту встретиться «с Катей из Сибири», которая готова приехать к нему «в любое время после 6».

«Агентство» пишет, что в переписках Эпштейна были найдены десятки таких писем от Черновой и Малышевой. Обе девушки, как отмечается, фактически занимались не только подбором, но и организацией расписания Эпштейна, назначая встречи иногда сразу с несколькими девушками за раз.