Ученые призвали людей с гипертонией не полагаться на Apple Watch

Умные часы Apple Watch, созданные корпорацией Apple, оказались неспособны вовремя предупреждать почти 60% пользователей о возможном повышении артериального давления. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Юты и Пенсильванского университета, пишет South China Morning Post.

В умных часах Apple Watch есть встроенная функция под названием «уведомления о гипертонии», которая анализирует данные, собранные оптическим датчиком сердечной активности, и уведомляет пользователя при обнаружении признаков гипертонии. Однако корпорация предупреждает, что функция «не предназначена для диагностики, лечения гипертонии или других проблем со здоровьем». Тем не менее, в 2025 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование технологическим гигантом этой функции.

Американские ученые решили проверить, насколько эффективно функция уведомлений о гипертонии работает на практике. Для этого они проанализировали предоставленные Apple данные и оценили вероятность того, что пользователи с повышенным артериальным давлением действительно получат предупреждение.

Результаты показали, что только 41,2% людей с недиагностированной гипертонией получили бы уведомление, в то время как 58,8% пользователей остались бы без предупреждения. Среди людей с нормальным давлением 92,3% не получили бы уведомление, а 7,7% получили бы ложный сигнал.

Исследователи отметили, что функция предоставляет «умеренные доказательства для подтверждения гипертонии» и «слабые доказательства для ее исключения». Они также подчеркнули, что отсутствие уведомления обнадеживает молодых пользователей, но заставляет тревожиться пожилых, которые чаще остальных страдают от гипертонии.

«Высокое артериальное давление не зря называют “тихим убийцей”, поскольку оно обычно протекает без симптомов», — сказал главный научный и медицинский директор British Heart Foundation профессор Брайан Уильямс.

Он предупредил, что функция Apple Watch не может заменить традиционные измерения давления с помощью тонометра. По его словам, умные устройства могут быть полезны для отслеживания своего состояния, однако они должны заменять полноценную медицинскую диагностику.