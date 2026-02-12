EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые призвали людей с гипертонией не полагаться на Apple Watch

2 минуты чтения 14:28

Умные часы Apple Watch, созданные корпорацией Apple, оказались неспособны вовремя предупреждать почти 60% пользователей о возможном повышении артериального давления. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Юты и Пенсильванского университета, пишет South China Morning Post.

В умных часах Apple Watch есть встроенная функция под названием «уведомления о гипертонии», которая анализирует данные, собранные оптическим датчиком сердечной активности, и уведомляет пользователя при обнаружении признаков гипертонии. Однако корпорация предупреждает, что функция «не предназначена для диагностики, лечения гипертонии или других проблем со здоровьем». Тем не менее, в 2025 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование технологическим гигантом этой функции.

Американские ученые решили проверить, насколько эффективно функция уведомлений о гипертонии работает на практике. Для этого они проанализировали предоставленные Apple данные и оценили вероятность того, что пользователи с повышенным артериальным давлением действительно получат предупреждение.

Результаты показали, что только 41,2% людей с недиагностированной гипертонией получили бы уведомление, в то время как 58,8% пользователей остались бы без предупреждения. Среди людей с нормальным давлением 92,3% не получили бы уведомление, а 7,7% получили бы ложный сигнал.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Исследователи отметили, что функция предоставляет «умеренные доказательства для подтверждения гипертонии» и «слабые доказательства для ее исключения». Они также подчеркнули, что отсутствие уведомления обнадеживает молодых пользователей, но заставляет тревожиться пожилых, которые чаще остальных страдают от гипертонии.

«Высокое артериальное давление не зря называют “тихим убийцей”, поскольку оно обычно протекает без симптомов», — сказал главный научный и медицинский директор British Heart Foundation профессор Брайан Уильямс.

Он предупредил, что функция Apple Watch не может заменить традиционные измерения давления с помощью тонометра. По его словам, умные устройства могут быть полезны для отслеживания своего состояния, однако они должны заменять полноценную медицинскую диагностику.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть