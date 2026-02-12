Apple начала блокировать аккаунты россиян

Компания Apple стала полностью или частично блокировать аккаунты россиян из-за совпадения с данными людей из санкционного списка США. Об этом со ссылкой на жалобы пользователей пишет Iphones.ru и Shot.

В начале февраля один из пользователей рассказал, что Apple внезапно ограничила ему возможность совершать покупки и оплачивать свои подписки в App Store. В настройках Apple ID у россиянина появилось уведомление, что для снятия частичной блокировки ему требуется подтвердить свою личность.

«Apple не может обработать покупки вашего аккаунта Apple, так как ваши данные потенциально совпадают с данными лица, включенного в санкционный список правительства. Подтвердите свою личность и загрузите копию удостоверения личности с фотографией, выданного государственным органом», — говорилось в предупреждении компании.

Этот случай оказался не единственным. Iphones.ru и Shot пишут, что получили множество жалоб пользователей из России на полную или частичную блокировку их Apple ID по той же причине. Всех пользователей, чьи имена совпадают с данными одной или нескольких сторон из списков лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого государства, просят перейти на страницу загрузки документов и подтвердить свою личность.

Ограничения приводят к тому, что пользователи лишаются возможности оплачивать покупки в App Store, из-за чего они, в том числе, не могут продлить свои подписки. Shot пишет, что некоторым пользователям заблокировали доступ в Game Center, а другие не могут зайти в облачную фотогалерею iCloud. Отмечается, что многим россиянам и вовсе удалили их профили.

Iphones.ru напомнил, что блокировки и разблокировки Apple ID чаще всего обрабатываются массово и автоматизированно. Поддержка компании, как правило, не раскрывает деталей, поскольку решения связаны с требованиями комплаенса и юридическими обязательствами. Механизмы автоматических проверок также не разглашаются, чтобы их нельзя было обойти, поэтому единственным способом снять ограничения является прохождение процедуры проверки документов.

По информации Shot, под угрозой блокировки могут оказаться не менее 10 тысяч российских пользователей.