EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Apple начала блокировать аккаунты россиян

2 минуты чтения 12:58

Компания Apple стала полностью или частично блокировать аккаунты россиян из-за совпадения с данными людей из санкционного списка США. Об этом со ссылкой на жалобы пользователей пишет Iphones.ru и Shot.

В начале февраля один из пользователей рассказал, что Apple внезапно ограничила ему возможность совершать покупки и оплачивать свои подписки в App Store. В настройках Apple ID у россиянина появилось уведомление, что для снятия частичной блокировки ему требуется подтвердить свою личность.

«Apple не может обработать покупки вашего аккаунта Apple, так как ваши данные потенциально совпадают с данными лица, включенного в санкционный список правительства. Подтвердите свою личность и загрузите копию удостоверения личности с фотографией, выданного государственным органом», — говорилось в предупреждении компании.

Этот случай оказался не единственным. Iphones.ru и Shot пишут, что получили множество жалоб пользователей из России на полную или частичную блокировку их Apple ID по той же причине. Всех пользователей, чьи имена совпадают с данными одной или нескольких сторон из списков лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого государства, просят перейти на страницу загрузки документов и подтвердить свою личность.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Ограничения приводят к тому, что пользователи лишаются возможности оплачивать покупки в App Store, из-за чего они, в том числе, не могут продлить свои подписки. Shot пишет, что некоторым пользователям заблокировали доступ в Game Center, а другие не могут зайти в облачную фотогалерею iCloud. Отмечается, что многим россиянам и вовсе удалили их профили.

Iphones.ru напомнил, что блокировки и разблокировки Apple ID чаще всего обрабатываются массово и автоматизированно. Поддержка компании, как правило, не раскрывает деталей, поскольку решения связаны с требованиями комплаенса и юридическими обязательствами. Механизмы автоматических проверок также не разглашаются, чтобы их нельзя было обойти, поэтому единственным способом снять ограничения является прохождение процедуры проверки документов.

По информации Shot, под угрозой блокировки могут оказаться не менее 10 тысяч российских пользователей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть