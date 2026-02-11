EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Ученые рассказали о пользе аниме

2 минуты чтения 13:30

Фильмы анимационной студии японского режиссера и сценариста Хаяо Миядзаки Ghibli, а также некоторые видеоигры, например, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, помогают людям чувствовать себя счастливее, спокойнее и более удовлетворенными жизнью. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания), Университета Кюсю Сангё (Япония) и Университета штата Джорджия (США), пишет South China Morning Post.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

В исследовании приняли участие 518 студентов магистратуры. В ходе эксперимента им предложили посмотреть любой анимационный фильм студии Ghibli, сыграть в Breath of the Wild или просто ничем не заниматься какое-то время. Результаты исследования показали, что те, кто посмотрел аниме или сыграл в игру, после этого ощущали себя спокойнее, счастливее и более мотивированными.

Особенно заметное улучшение настроения наблюдалось у участников, которые сочетали оба вида деятельности — просмотр аниме и игру.

Эти выводы подтверждают впечатления любителей аниме, которыми они делились после просмотра фильмов Миядзаки, отмечает South China Morning Post. Помимо впечатляющей визуальной составляющей, в этих аниме происходят чудеса, а также поднимаются темы отваги и сострадания. По мнению ученых, такие фильмы помогают молодым людям справиться со стрессом и грустью, найти цель и ощутить внутренний покой.

Исследование доказало, что погружение человека в истории, прославляющие надежду и сочувствие, работают подобно духовным практикам, которые помогают контролировать эмоции и расслабляться. South China Morning Post привел в пример популярный полнометражный аниме-фильм «Унесенные призраками», который после просмотра оставляет у зрителей чувство умиротворения, покоя и хорошего настроения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01 10 февраля
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
СМИ: у Кадырова отказали почки
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»