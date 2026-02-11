Ученые рассказали о пользе аниме

Фильмы анимационной студии японского режиссера и сценариста Хаяо Миядзаки Ghibli, а также некоторые видеоигры, например, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, помогают людям чувствовать себя счастливее, спокойнее и более удовлетворенными жизнью. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания), Университета Кюсю Сангё (Япония) и Университета штата Джорджия (США), пишет South China Morning Post.

В исследовании приняли участие 518 студентов магистратуры. В ходе эксперимента им предложили посмотреть любой анимационный фильм студии Ghibli, сыграть в Breath of the Wild или просто ничем не заниматься какое-то время. Результаты исследования показали, что те, кто посмотрел аниме или сыграл в игру, после этого ощущали себя спокойнее, счастливее и более мотивированными.

Особенно заметное улучшение настроения наблюдалось у участников, которые сочетали оба вида деятельности — просмотр аниме и игру.

Эти выводы подтверждают впечатления любителей аниме, которыми они делились после просмотра фильмов Миядзаки, отмечает South China Morning Post. Помимо впечатляющей визуальной составляющей, в этих аниме происходят чудеса, а также поднимаются темы отваги и сострадания. По мнению ученых, такие фильмы помогают молодым людям справиться со стрессом и грустью, найти цель и ощутить внутренний покой.

Исследование доказало, что погружение человека в истории, прославляющие надежду и сочувствие, работают подобно духовным практикам, которые помогают контролировать эмоции и расслабляться. South China Morning Post привел в пример популярный полнометражный аниме-фильм «Унесенные призраками», который после просмотра оставляет у зрителей чувство умиротворения, покоя и хорошего настроения.