Интернет и мемы

Вышел первый трейлер нового сезона «Клиники»

2 минуты чтения 23:49
Спустя 15 лет после выхода последнего, 9 сезона, телеканал ABC выпустил первый полноценный трейлер комедийного сериала «Клиника». На экраны вернутся полюбившиеся публике ключевые герои. Однако создатели перезапуска пообещали зрителям знакомство и с новыми интересными персонажами.

Трейлер воссоединяет Зака Браффа в роли доктора Джона Майкла Дориана, Дональда Фэйсона в роли доктора Кристофера Терка, Сару Чалк в роли доктора Эллиот Рид, Джона К. МакГинли в роли доктора Персиваля Кокса и Джуди Рейес в роли Карлы Эспинозы.

«»Клиника» значит для меня очень много. Я так рад возможности снова собрать группу вместе»,  — заявил исполнительный продюсер Тед Лассо.

Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
Исполнитель одной из центральных ролей в сериале Брафф заявил, что перезапуск «Клиники» фактически станет самостоятельной историей, а не прямым продолжением девятого сезона, который большинству зрителей не понравился. Актер отметил, что создатели проекта относятся к продолжению как к полноценному «сезону №1» и полностью новому шоу.

При этом по данным издания People, сюжет перезапуска сохранит дух оригинала, балансируя между комедией и драмой, рефлексией о медицине и взрослении. Также авторы сериала не станут игнорировать развитие дружеских отношений между героями.

Работа над перезапуском стартовала в 2024 году. Его разработкой занимался создатель оригинального сериала Билл Лоуренс. Через некоторое время сценарием заинтересовался телеканал ABC, который по итогу и заказал полномасштабный десятый сезон.

Первая серия перезапуска «Клиники» выйдет на телеканале ABC и в стриминговом сервисе Hulu 25 февраля 2026 года. В премьерный день выйдут сразу две серии. Всего в десятом сезоне будет представлено девять эпизодов.

Фото:John Fleenor / Disney

