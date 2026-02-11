Зеленский назвал даты нового раунда переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял предложение Соединенных штатов провести очередной раунд трехсторонних переговоров с Россией уже на следующей неделе, 17 или 18 февраля. Об этом он сам сообщил в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, главной темой встречи будет инициатива США создать свободную экономическую зону в качестве буферной территории в восточном регионе Донбасса. При этом, воюющие стороны относятся к этой идее скептически, отметил украинский лидер.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была такой — давайте на следующей встрече вернемся к дискуссиям со своим видением того, как это может выглядеть», — рассказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что на предстоящей встрече США четко должны обозначить свою позицию в вопрос о том, кто будет контролировать буферную зону. «Если это наша территория — а это наша территория — то управлять ею должна та страна, чьей территорией она является», — подчеркнул Зеленский.

При этом, как отмечает Bloomberg, пока неясно согласится ли Россия отправить свою делегацию в США. По словам Зеленского, на предыдущих переговорах в ОАЭ сторонам не удалось окончательно согласовать детали механизмов прекращения огня и порядок его мониторинга со стороны США.

«У россиян одна формулировка, у нас — другая, у американцев — третья. Есть понимание, что мониторинг будет, но также есть понимание, что нужно еще поработать над формулировками и деталями», — рассказал украинский президент.



Новость дополняется