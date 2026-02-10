EN
EN
Криминал

Россиянин попытался зарезать спящую дочь

10:52

В Приморском крае 61-летнего мужчину арестовали по обвинению в покушении на убийство собственной дочери. Он напал на 11-летнюю девочку с ножом, пока она спала. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Каннибал с улицы Орджоникидзе
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
Криминал

Согласно материалам дела, преступление произошло в ночь на 4 февраля в поселке Сибирцево Черниговского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в комнату, где спала его дочь, и нанес ей несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Девочку в критическом состоянии доставили в приемное отделение Черниговской центральной районной больницы.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое — счет шел на минуты. Врачи провели срочную операцию. А спустя два дня после нападения девочку вертолетом санитарной авиации перевезли во Владивосток, в Краевую детскую клиническую больницу № 1.

В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, уточняют журналисты. По словам главного врача медицинского учреждения, состояние девочки стабильное, врачи отмечают положительную динамику и осторожно говорят о шансах на восстановление.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела находится на особом контроле прокуратуры Приморского края.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал

Ранее в январе жительницу Москвы задержали по подозрению в убийстве малолетнего сына. Тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления обнаружили в квартире на Братеевской улице. По данным прокуратуры, причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления. 

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza написал, что женщина могла сначала задушить ребенка, а затем утопить его в ванной. По его данным, подозреваемая перед случившимся ходила в церковь и решила убить сына, чтобы он «отправился в рай».

