Криминал

Россиянку заподозрили в утоплении сына ради его «отправки в рай»

2 минуты чтения 14:16

Московский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК) после того, как в квартире жилого дома на Братеевской улице нашли тело ребенка 2020 года рождения с признаками утопления. В причастности к преступлению заподозрили мать мальчика.

По данным московской прокуратуры, на теле ребенка нашли следы «механической асфиксии в результате утопления в воде». В то же время телеграм-канал Baza пишет, что женщина задушила сына веревкой и после утопила его в ванной.

Телеграм-канал утверждает, что матерью погибшего мальчика является 46-летняя Александра Ш., которая родилась в Якутии. Она якобы рассказала, что утром сходила в церковь и по возвращении домой решила убить сына, чтобы тот «отправился в рай».

«Идеальный арийский младенец»
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
Мир7 минут чтения

По данным Baza, женщина набрала ванну воды, привела туда мальчика и стала душить его веревкой, пока ребенок не перестал подавать признаки жизни. После этого Александра сама вызвала скорую помощь. Телеграм-канал также утверждает, что у женщины есть психические расстройства, какие именно, не уточняется.

В прокуратуре добавили, что женщина уже рассказала следователям о том, что она сама нанесла своему сыну телесные повреждения. Теперь Александру отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. В случае признания виновной ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя города Инта в республике Коми заподозрили в убийстве 14-летней школьницы. Ее тело нашли в нежилой квартире в том же подъезде, где жила ее семья и подозреваемый. По данным СМИ, семья школьницы долго конфликтовала с мужчиной, что могло стать поводом для убийства.

