EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Украинскому спортсмену запретили выступать в шлеме с фотографиями погибших на войне

4 минуты чтения 12:18 | Обновлено: 12:58

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал в своем инстаграме, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему выступать на официальных тренировках и соревнованиях в шлеме с фотографиями других украинских спортсменов, погибших на войне. 

«Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти», — написал Гераскевич.

О запрете ему сообщил Тосио Цурунага, представитель МОК, отвечающий за связь между спортсменами, национальными олимпийскими комитетами и МОК. Он сослался на 50-й пункт Олимпийской хартии, в котором говорится, что «на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная или расовая пропаганда».

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что на шлеме скелетониста напечатаны портреты в том числе фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, и биатлониста Евгения Малышева, погибшего под Харьковом. По словам Зеленского, такой шлем не может считаться «политической акцией на спортивных соревнованиях».

Гераскевич также рассказал, что многие изображенные на его шлеме спортсмены были его друзьями. Он отметил, что раньше на Олимпиадах допускались «подобные чествования», и привел в пример немецкого тяжелоатлета Маттиаса Штайнера, который выиграл золотую медаль в 2008 году и вышел на награждение с фотографией погибшей жены.

Гераскевич также обратил внимание, что итальянский сноубордист выступал на Олимпиаде с российским флагом на шлеме, но против него не применили никаких санкций, несмотря на запрет использования российской символики на соревнованиях. Теперь скелетонист намерен отправить официальный запрос в МОК.

Би-би-си отмечает, что на предыдущей зимней Олимпиаде в 2022 году Гераскевич поднял плакат «Нет войне в Украине» за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть