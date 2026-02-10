Украинскому спортсмену запретили выступать в шлеме с фотографиями погибших на войне

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал в своем инстаграме, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему выступать на официальных тренировках и соревнованиях в шлеме с фотографиями других украинских спортсменов, погибших на войне.

«Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти», — написал Гераскевич.

О запрете ему сообщил Тосио Цурунага, представитель МОК, отвечающий за связь между спортсменами, национальными олимпийскими комитетами и МОК. Он сослался на 50-й пункт Олимпийской хартии, в котором говорится, что «на любых олимпийских объектах, площадках и в других местах запрещены любые демонстрации или политическая, религиозная или расовая пропаганда».

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год Экономика 8 минут чтения

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что на шлеме скелетониста напечатаны портреты в том числе фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, и биатлониста Евгения Малышева, погибшего под Харьковом. По словам Зеленского, такой шлем не может считаться «политической акцией на спортивных соревнованиях».

Гераскевич также рассказал, что многие изображенные на его шлеме спортсмены были его друзьями. Он отметил, что раньше на Олимпиадах допускались «подобные чествования», и привел в пример немецкого тяжелоатлета Маттиаса Штайнера, который выиграл золотую медаль в 2008 году и вышел на награждение с фотографией погибшей жены.

Гераскевич также обратил внимание, что итальянский сноубордист выступал на Олимпиаде с российским флагом на шлеме, но против него не применили никаких санкций, несмотря на запрет использования российской символики на соревнованиях. Теперь скелетонист намерен отправить официальный запрос в МОК.

Би-би-си отмечает, что на предыдущей зимней Олимпиаде в 2022 году Гераскевич поднял плакат «Нет войне в Украине» за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.