EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

«Голливудское» ограбление произошло на трассе в Италии

2 минуты чтения 09:34

В итальянских соцсетях распространяется видеозапись ограбления, которое произошло накануне на трассе между городами Бриндизи и Лечче. Там как минимум восемь человек попытались ограбить инкассаторский бронированный фургон и вступили в перестрелку с полицией. СМИ сравнили произошедшее с сюжетом из кино.

На видеозаписи, снятой водителем, который ехал по встречной проезжей части, видно, что несколько вооруженных грабителей в масках остановили фургон инкассаторов посреди трассы с помощью двух других машин с проблесковыми маячками, которые обычно используют правоохранители. Через некоторое время они подорвали задние двери фургона.

По словам очевидцев, грабители также подожгли грузовик, чтобы перекрыть движение, и несколько раз выстрелили в воздух. Чтобы скрыться с места преступления, они угоняли машины у проезжающих мимо водителей. Местные карабинеры устроили погоню за преступниками, в ходе которой те открыли огонь по полиции.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

Во время перестрелки пуля, выпущенная нападавшими, попала в лобовое стекло служебного автомобиля полиции. Местные СМИ пишут, что пуля пробила стекло со стороны водителя и попала в пассажирское сидение, не задев полицейских. Сообщается, что в погоне также участвовал полицейский, не находившийся при исполнении. По предварительным данным, пострадавших в результате нападения нет.

Менее чем через час после нападения провинциальное командование карабинеров в Лечче объявило об аресте двух подозреваемых. Сейчас ведется расследование, в ходе которого правоохранители должны установить личности и задержать других членов группировки. Также им предстоит выяснить, связана ли эта банда с организованными преступными сетями, действующими в регионе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть