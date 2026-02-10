«Голливудское» ограбление произошло на трассе в Италии

В итальянских соцсетях распространяется видеозапись ограбления, которое произошло накануне на трассе между городами Бриндизи и Лечче. Там как минимум восемь человек попытались ограбить инкассаторский бронированный фургон и вступили в перестрелку с полицией. СМИ сравнили произошедшее с сюжетом из кино.

Italy — An armed gang attacked a BTV armored van on the SS 613 highway between Lecce and Brindisi in Puglia, using explosives and exchanging gunfire with responding Carabinieri. No injuries were reported, and two suspects were detained.pic.twitter.com/8MSAJssslH — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) February 9, 2026

На видеозаписи, снятой водителем, который ехал по встречной проезжей части, видно, что несколько вооруженных грабителей в масках остановили фургон инкассаторов посреди трассы с помощью двух других машин с проблесковыми маячками, которые обычно используют правоохранители. Через некоторое время они подорвали задние двери фургона.

По словам очевидцев, грабители также подожгли грузовик, чтобы перекрыть движение, и несколько раз выстрелили в воздух. Чтобы скрыться с места преступления, они угоняли машины у проезжающих мимо водителей. Местные карабинеры устроили погоню за преступниками, в ходе которой те открыли огонь по полиции.

Во время перестрелки пуля, выпущенная нападавшими, попала в лобовое стекло служебного автомобиля полиции. Местные СМИ пишут, что пуля пробила стекло со стороны водителя и попала в пассажирское сидение, не задев полицейских. Сообщается, что в погоне также участвовал полицейский, не находившийся при исполнении. По предварительным данным, пострадавших в результате нападения нет.

Менее чем через час после нападения провинциальное командование карабинеров в Лечче объявило об аресте двух подозреваемых. Сейчас ведется расследование, в ходе которого правоохранители должны установить личности и задержать других членов группировки. Также им предстоит выяснить, связана ли эта банда с организованными преступными сетями, действующими в регионе.